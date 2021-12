Jennifer Lawrence s’inquiétait d’ennuyer Meryl Streep sur le tournage de Don’t Look Up

Il n’y a pas beaucoup d’acteurs dans le monde qui peuvent se vanter d’avoir un CV aussi impressionnant que Jennifer Lawerence. À seulement 31 ans, elle a déjà joué dans un éventail de rôles commerciaux et à succès critique, recevant des dizaines d’honneurs, dont l’Oscar de la meilleure actrice en 2013. Mais même des mégastars comme Lawerence sont toujours soumises aux mêmes angoisses sociales qui affligent les gens normaux. la situation dans laquelle la star s’est retrouvée sur le tournage de Ne cherchez pas.

S’exprimant récemment dans une interview, Jennifer Lawrence a admis qu’elle était pétrifiée à l’idée d’ennuyer l’actrice légendaire et co-vedette Meryl Streep lors du tournage de l’original de Netflix. Plutôt que de risquer la rencontre maladroite, Lawrence a avoué qu’elle resterait silencieuse aussi longtemps que possible et s’efforcerait de ne pas parler à moins qu’on ne lui parle.

« Ma plus grande préoccupation était que je ne voulais pas ennuyer Meryl Streep. C’est mon pire cauchemar. Donc, je ne parlerai que si on me parle, et je serai la personne la moins ennuyeuse dans la pièce.

Ne cherchez pas le réalisateur Adam McKay a également confirmé l’histoire en ajoutant ceci.

« Elle [Jennifer Lawrence] Je n’arrêtais pas de dire : ‘Je vais me taire. Je ne parlerai pas. Meryl Streep arrive et Jen vient vers moi comme si elle avait 12 ans et me dit : ‘Qu’est-ce que je dis ? Que fais-je?’ »

En 2013, lorsque Lawrence recevait son Golden Globe pour son rôle dans Livre de jeu Silver Linings elle a notamment plaisanté « J’ai battu Meryl ». Elle a précisé plus tard que la remarque faisait référence à la Club des premières épouses mais c’était une référence qui a dépassé la tête du public, beaucoup présumant à l’époque que c’était une légère au détriment de Streep qui a également été nominé pour le même prix pour Espoir ressorts.

C’était peut-être dans son esprit lorsqu’elle a pensé à jouer aux côtés de l’actrice emblématique, mais il semble que Jen n’avait aucune raison de s’inquiéter car Meryl Streep n’avait que des choses positives à dire à son sujet. S’adressant à la même publication, Steep a déclaré ce qui suit à propos de sa co-star.

« Elle [Lawrence] est une actrice audacieuse et inconsciente, quelqu’un dont le don est vivant sur sa peau et dans son être. Elle le fait tourner hors de l’air dans la pièce.

Ne cherchez pas est une comédie satirique riffant sur l’état actuel de la culture médiatique dans une version tordue du film catastrophe traditionnel. Aux côtés de Leonardo Di Caprio, Lawrence incarne un astronome de bas niveau qui découvre qu’une comète est sur le point d’entrer en collision avec la Terre et d’avoir un effet dévastateur. Cependant, le duo a du mal à trouver quelqu’un qui les prendra au sérieux, en particulier avec la vision Trump-esque de Meryl Streep d’un président américain qui se soucie peu des faits et de la science.

Le casting de stars est complété par Cate Blanchett, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothee Chalamet, Ariana Grande et Ron Perlman pour ce qui sera à coup sûr un grand succès pour le géant du streaming en cette période festive. Don't Look Up sera disponible en streaming exclusivement sur Netflix à partir du 10 décembre.





