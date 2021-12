La pétition pour « arrêter d’interviewer Will et Jada Smith » compte désormais plus de 12 000 signatures

Trop c’est trop. Les gens ont parlé – et ils disent qu’ils en ont marre d’entendre parler de la vie sexuelle de Will et Jada Pinkett Smith.

Le couple diffuse son linge sale en public avec un abandon imprudent depuis un certain temps maintenant, discutant des moindres détails de leur vie sexuelle dans des détails atroces dans ce qui ressemble à une série d’interviews sans fin censées promouvoir la sortie des nouveaux mémoires de Will Smith, Will .

Crédit : PA Images

Parmi les révélations « choquantes » auxquelles nous avons été soumis entre la conférence de presse de Will et les « Red Table Talks » de Jada, il y a le fait qu’ils ont un mariage ouvert; que Will « est tombé amoureux » d’une co-star et a eu tellement d’action après avoir été trompé qu’il est devenu une « hyène du ghetto » et a commencé à vomir après une relation sexuelle.

Ils sont tombés amoureux. Ils sont retombés amoureux. Ils ont rompu et se sont remis ensemble à plusieurs reprises et maintenant même leurs enfants se lancent également dans l’acte, avec sa fille Willow Smith assise pour discuter de trios, de relations polyamoureuses et de se défoncer le vagin au cours d’une série de conversations intimes avec sa mère qu’absolument personne n’a demandé.

Et maintenant, une récente pétition sur change.org demandant aux journalistes d’arrêter d’interviewer Will et Jada est devenue un succès fulgurant, recueillant plus de 12 000 signatures et comptant depuis son lancement plus tôt cette semaine.

La pétition, créée par Dexter Morales.

« Tout ce que j’apprends sur ce couple est contre ma volonté. Libère-nous », a écrit une personne. Un autre a ajouté: « Mon expérience des médias sociaux est rendue toxique par leurs histoires dégoûtantes. »

« J’en ai marre d’entendre le BS qui se passe dans leur vie personnelle. C’est épuisant. J’ai mis leurs noms en sourdine partout, ET TOUJOURS LE VOYER !! J’en ai marre de leur bizarrerie. Arrête ça !!! » un autre a plaidé.

Will Smith et Martin Lawrence en tête d’affiche de la liste des acteurs. Crédit : PA