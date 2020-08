La nouveauté de WhatsApp qui va changer les graphismes de tous les chats

Bientôt sur Whatsapp une fonction très utile viendra pour tous ceux qui ont du mal à distinguer autant de conversations si similaires les unes aux autres: la possibilité de définir arrière-plans différents pour chaque discussion, c’est-à-dire en différenciant les fenêtres de chaque contact individuel avec une image différente liée au sujet de la conversation ou à la personne avec qui vous écrivez.

Les nouvelles arrivent

La nouveauté a été interceptée au préalable par la communauté WABetaInfo, qui a un accès privilégié aux versions préliminaires de l’application. Cela signifie généralement que la fonctionnalité en question elle n’est pas encore prête pour une diffusion à grande échelle, mais ce sera bientôt: les développeurs y travaillent toujours, mais ont déjà inclus des éléments qui ne fonctionnent pas encore dans le code source de WhatsApp.

En réalité, WhatsApp laisse déjà à ses utilisateurs la possibilité de modifier l’arrière-plan des conversations: en arrière-plan par rapport aux messages il est déjà possible de visualiser l’arrière-plan par défaut de l’application, une couleur unie de votre choix dans une palette d’environ 50 nuances, un arrière-plan photo parmi celles proposées par les développeurs de l’application et une image de votre choix parmi votre pellicule. Le problème est qu’aujourd’hui l’option choisie est appliqué à tous les chats et les conversations de groupe de l’application: bref, c’est un arrière-plan universel qui n’aide pas à différencier le ton des conversations.

Comment appliquer un fond d’écran personnalisé aux conversations WhatsApp

Mais bientôt, grâce à l’ajout à venir, il sera possible de personnaliser chaque chat dans WhatsApp. Pour ce faire, accédez simplement aux conversations individuelles à la recherche du bouton avec les trois points en haut à droite: à partir d’ici, sélectionnez Élément d’arrière-plan qui, au lieu d’appliquer le choix fait à tous les chats, se limitera à le préférer exclusivement pour le chat en cours. La même procédure peut ensuite être répétée pour tous les contacts avec lesquels vous souhaitez utiliser un arrière-plan personnalisé.