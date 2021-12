Marvel’s Hawkeye sur Disney Plus : y aura-t-il une 2ème saison de la série MCU ?

Le favori du public et Avenger Clint Barton (Jeremy Renner) a avec oeil de faucon obtenir sa propre série Marvel depuis le 24 novembre Disney Plus est diffusé. En plus de Le retour de l’archer devient en même temps le nouvelle jeune héroïne Kate Bishop (Hailee Steinfeld) comme son Successeur Introduit dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Vers le prochain Finale le 22 décembre à Disney + de nombreux fans se posent la question : Y aura-t-il une deuxième saison de Hawkeye ?

La première saison de « Hawkeye » tombe avec seulement 6 épisodes assez brièvement. Il y avait des spéculations folles à l’avance pour savoir s’il ne s’agissait que d’une mini-série ou au moins d’une une autre saison va donner. Bien sûr, cela est soutenu par le fait que Clint Barton alias Hawkeye aimerait se retirer du service actif en tant que super-héros et protecteur de l’humanité dans la vie privée afin d’avoir plus de temps pour sa famille.

Il n’interrompt la retraite d’Avenger que pour son Successeur Kate Bishop pour devenir un nouveau super-héros. Étant donné que le personnage de Kate Bishop apparaît également en tant que Hawkeye dans les bandes dessinées Marvel, le Chances pour une 2e saison tenir assez bien.

Hawkeye saison 2 ou spin-off prévu ?

Mais quels sont les projets de Marvel et Disney+ ? Jusqu’à présent a été pas encore officiellement confirmé une 2ème saison « Hawkeye ». Après tout, vous ne voulez rien enlever à la finale de la (première) saison. Mais il est aussi certain que Disney l’a fait très tôt Écho dérivé commandé avec Maya Lopez (Alaqua Cox).

En même temps il y en avait vers la fin personnages familiers Introduit des précédents films/séries, avant tout Les veuves noires Yelena Belova (Florence Pugh) et Caïd des casse-cou (Vincent D’Onofrio). Bien sûr, cela a suscité l’espoir de nombreux fans de Marvel que ces personnages apparaissent dans autres productions MCU jouera le jeu.

Le patron de Marvel, Kevin Feige, n’a pas encore commenté les nombreuses rumeurs et théories. Espérons qu’une décision ait été prise peu de temps après la finale et que l’on puisse compter sur une annonce – quelle que soit la direction dans laquelle iront les futurs projets de Hawkeye.

La série peut surprendre le public avec une autre Scène post-crédit dans l’épisode final, ce qui donne des indications sur une poursuite possible. Alors vous pouvez être curieux !