Premier aperçu d’Avatar 3 partagé par le producteur en réponse au retard de la date de sortie

Le producteur Jon Landau a révélé notre premier regard sur Avatar 3, partageant une image des coulisses tout en répondant au récent retard de la date de sortie. Prendre à réseaux sociauxLandau a partagé une (petite) image de plusieurs Na’vi à l’air triste, leur chagrin reflétant sans aucun doute ce que les fans pensent du changement de version.





« Chaque Avatar Le film est une entreprise passionnante mais épique qui prend du temps pour atteindre le niveau de qualité que nous recherchons en tant que cinéastes et que le public attend », déclare Landau à côté de l’image. « L’équipe travaille dur et a hâte de ramener le public à Pandora en décembre 2025. »

Le Avatar les refoulements font partie d’un changement majeur dans les dates de sortie de plusieurs projets phares de Disney. Alors que Avatar 3 devait initialement sortir en salles l’année prochaine le 20 décembre 2024, le public devra maintenant attendre encore un an avant le 19 décembre 2025. Le prochain suivi, Avatar 4a été reporté du 18 décembre 2026 au 21 décembre 2029, avec le dernier versement, Avatar 5passant du 22 décembre 2028 au 19 décembre 2031.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Alors que le réalisateur James Cameron a suggéré que Avatar 3 est en grande partie terminé, la star de retour Zoe Saldaña a déclaré le contraire. « Ouais, je veux dire, on va y retourner cet été et le finir. Nous y sommes à 70 %. Mais nous avons le temps », a-t-elle déclaré en mars.

CONNEXES: Avatar 3: comment il pourrait s’améliorer par rapport à son prédécesseur





Avatar 3 présentera plusieurs autres tribus de Na’vi

Ateliers du 20ème siècle

Le Avatar threequel élargira plus que jamais l’échelle et la portée de la franchise, en introduisant plusieurs tribus de Na’vi, y compris une méchante tribu du feu. Connu sous le nom de Ash People, ce groupe basé sur le feu agira comme les principaux antagonistes d’Avatar 3, prenant le relais des humains. Le producteur Jon Landau a depuis révélé que Game of Thrones et Tabou La star Oona Chaplin incarnera le chef de la nation du feu, et donc le méchant central.

Aux côtés de la tribu du feu, Avatar 3 amènera également une tribu basée sur le vent dans la mêlée. Cette tribu a été décrite comme « des gens du désert… qui commercent, qui voyagent [Pandora] », mais on ignore actuellement où se situe leur loyauté.

James Cameron a également révélé que Avatar 3 verra un changement de narrateur, Jake de Sam Worthington n’étant plus le personnage principal et laissant la place à son fils, Lo’ak de Britain Dalton. « Je vais prendre un moment lorsque la poussière se dissipera pour évaluer ce que les gens ont aimé et ce à quoi ils ont le plus réagi dans cette version actuelle, et je peux revenir en arrière et bricoler un peu, et nous pouvons revenir en arrière et faire quelques de moments ici et là », a déclaré Cameron plus tôt cette année. « Ce ne sera pas radical, mais peut-être affiner un peu pour souligner ce à quoi les gens réagissent. Par exemple, Lo’ak a vraiment émergé comme un personnage qui les gens sont allés avec, donc je pourrais trouver des moyens de … maintenant, il est déjà le narrateur — oh, je donne quelque chose ici … Mais ça va, je pense que ça pourrait être intrigant pour les gens de réfléchir à ce qui est à venir. »

Avatar 3 sortira désormais le 19 décembre 2025.