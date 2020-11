‘New Girl’ a caché la grossesse de Zooey Deschanel avec Creative Story Arcs

Zooey Deschanel est une actrice excentrique, bien connue pour ses grands et beaux yeux et son habitude de jouer des personnages excentriques. Deschanel est active dans le secteur du divertissement depuis la fin des années 90, mais ce n’est qu’au début des années 2000 qu’elle est devenue célèbre, après une série de rôles dans des films comiques de haut niveau.

Ces jours-ci, Deschanel fait régulièrement la une des journaux non seulement pour son travail d’actrice mais aussi pour sa vie personnelle. Elle est également maman et a dû parfois trouver des moyens créatifs d’intégrer ses grossesses dans son travail, en particulier dans son émission de télévision culte. Nouvelle fille.

Comment Zooey Deschanel est-il devenu célèbre?

Zooey Deschanel et Jake Johnson sur «New Girl» | Collection d’images FOX via Getty Images

Deschanel est né en Californie, dans une famille de show business. Sa mère était actrice tandis que son père, Caleb, travaillait comme réalisateur et directeur de la photographie. Sa sœur aînée, Emily, est également une actrice bien connue, qui est devenue célèbre après avoir joué dans la série télévisée Des os.

En tant que jeune femme, Deschanel a fréquenté une école préparatoire privée, côtoyant d’autres futures célébrités telles que Kate Hudson. Elle a montré un talent précoce pour le chant et le théâtre, et au milieu des années 90, elle a décidé de poursuivre une carrière dans le divertissement.

Quelques-uns des premiers rôles de Deschanel comprenaient des parties de films tels que Presque connu, Grande difficulté, Abandonner, et La bonne fille. L’un de ses premiers rôles de haut niveau a été dans Elfe, dépeignant une boutique sympathique avec un flair pour le chant.

En plus de son travail d’actrice, Deschanel s’est diversifiée pour explorer ses ambitions musicales, lançant le groupe Elle lui avec son partenaire musical M. Ward. L’un des rôles les plus connus de Deschanel est dans la série comique Nouvelle fille, où elle a joué une fille excentrique qui est jumelée avec des colocataires masculins.

Zooey Deschanel a accueilli deux enfants avec son ex

Deschanel est à l’honneur depuis un certain temps et ses relations ont souvent fait la une des journaux.

Fin 2008, Deschanel s’est fiancé au musicien Ben Gibbard. Les deux se sont mariés moins d’un an plus tard, mais le bonheur du mariage ne durera pas longtemps pour Deschanel et Gibbard – les deux se sont séparés en décembre 2011, leur divorce étant finalisé environ un an après cela.

En 2015, Deschanel s’est de nouveau fiancé avec le producteur de films Jacob Pechenik. Ils se sont mariés quelques mois seulement après avoir annoncé leurs fiançailles et ont ensuite accueilli deux enfants, une fille nommée Elsie Otter, née en juillet 2015, et un garçon prénommé Charlie Wolf, né en mai 2017.

Le mariage de Deschanel et Pechenik n’a pas duré et à l’été 2019, ils se sont séparés. Ces jours-ci, Deschanel sort avec Jonathan Scott de Property Brothers la célébrité.

Comment ‘New Girl’ a-t-il caché la grossesse de Zooey Deschanel en 2015?

CONNEXES: « New Girl »: le prince a demandé que les Kardashians soient coupés de leur apparence

Même si Deschanel et son ex-mari, Jacob Pechenik ont ​​divorcé, ils restent coparents amicaux avec leurs deux jeunes enfants. Après tout, il n’y a pas si longtemps, Deschanel attendait leur premier enfant, Elsie Otter.

Deschanel était toujours en vedette sur Nouvelle fille au moment de sa grossesse en 2015 et était obligée de se présenter au travail tous les jours. Pourtant, les showrunners devaient trouver un moyen de déguiser sa grossesse sur la série, tout en lui permettant de travailler en toute sécurité.

Selon People, les producteurs de la série ont travaillé dur pour trouver des moyens créatifs de cacher le fait que Deschanel était enceinte, notamment en faisant rouler son personnage sur un scooter motorisé. Quand est venu le temps pour Deschanel de prendre son congé de maternité, les écrivains ont inclus un scénario dans lequel Jessica a dû se retirer en tant que juré – déguisant parfaitement la grossesse de Deschanel tout en permettant à la série de continuer.