Le Flash 2 pourrait encore se produire en fonction du box-office

hjh OFFICE PRIORITY BASIC lot de 2 - Siège visiteur Siège de conférence Bleu / Noir

PRIORITY BASIC – Fonctionnalité et confort réunis!Une chaise de conférence devrait avant tout offrir un confort d'assise optimale! Les réunions de longue durée se rendent clairement plus agréable si vos invités et vos interlocuteurs sont assis confortablement. Le PRIORITY BASIC réunit meilleure flexibilité, confort et une finition soignée.Grâce à ses 4 roulettes pour moquette, le siège peut être déplacé aisément à n'importe quelle position. Son assise rabattable permet un rangement rapide, assurant ainsi un gain de place optimal dans un espace minimal. Fini la fatigue dans les réunions avec le PRIORITY BASIC.Doté d'un rembourrage confortable et revêtue par un tissu de grande qualité, l'assise s'harmonise avec le dossier en tissu maille qui s'adapte parfaitement aux contours du corps.Après usage, les chaises de ce série s'emboîtent les unes sur les autres afin d'économiser de la place.La plupart des pièces de cette chaise visiteur est déjà pré-assemblée, la rendant opérationnelle en un tour de main.Grâce aux roulettes sans frein pour moquette, le siège peut être déplacé aisément à n'importe quelle position. Instructions de montage Cet article est livré en pièces détachéesLe montage en quelques étapes simples doit être fait par le client.Pour les ressorts à gaz, les roulettes de chaise, les pieds etc. il va de soi qu'aucun montage n'est nécessaire. Download PDF Informations sur les roulettes Les roulettes fournies ne conviennent qu'aux tapis et moquettes. Pour les revêtements de sol particulièrement sensibles / mous, nous recommandons également l'utilisation d'un tapis de protection du sol. Pour les sols durs, comme le parquet, le stratifié ou le carrelage, vous avez besoin de roulettes spéciales pour sols durs, que vous pouvez obtenir chez nous en tant qu'accessoires. Nous vous remercions de votre compréhension pour le fait qu'il ne soit pas possible de remplacer les roulettes avant l’expédition pour des raisons logistiques (sauf indication contraire dans la description du produit). Conseils d'entretien Afin de préserver longtemps la belle apparence de votre chaise bureau, nous aimerions vous présenter ici quelques astuces et conseils relatifs à l'entretien de votre chaise bureau, en vous montrant comment nettoyer et prendre soin du cuir, du simili-cuir et du tissu de façon correcte. Download PDF