La récente performance de Jacqueline MacInnes Wood a séduit les fans

Jacqueline MacInnes Wood a joué dans le feuilleton télévisé de jour Amour, Gloire et Beauté depuis 2008. Wood a commencé à jouer l’héritière de la mode Steffy Forrester à l’âge de 21 ans. Elle était une habituée de l’émission de 2008 à 2013. Elle a ensuite pris une pause de deux ans mais est revenue à Amour, Gloire et Beauté comme une série régulière en 2015. Tout au long de ses cinq années de retour dans la série, Wood a épaté B&B fans avec ses talents d’actrice. Certaines de ses performances les plus récentes ont vraiment attiré de nombreux fans. Lisez la suite pour en savoir plus sur le personnage de Jacqueline MacInnes Wood et pourquoi les fans adorent ses histoires les plus récentes.

La fille qui a tout

Tout B&B les fans savent que Steffy Forrester a toujours été la fille riche qui semble tout avoir. Steffy et sa sœur jumelle, Phoebe, sont nées dans l’une des familles les plus riches de la série, les Forresters. Les Forresters sont connus pour être des individus impitoyables. Comme ses parents, Ridge Forrester et Taylor Hayes, Steffy n’est vraiment pas différente. Steffy sait ce qu’elle veut et a toujours eu l’argent et les ressources pour l’obtenir.

Bien que Steffy ait toujours apparemment tenu le monde à portée de main, cela ne l’a pas empêchée de subir de nombreuses difficultés tout au long de sa vie. En plus d’avoir à faire face à la mort de sa sœur jumelle Phoebe en 2008, Steffy a connu des adoptions frauduleuses, des relations tumultueuses et, plus récemment, un accident de voiture. En fin de compte, le traumatisme que Steffy a dû traverser tout au long de sa vie est devenu un peu trop lourd. Malheureusement, pour engourdir sa douleur, Steffy s’est tournée vers le flacon de pilules.

S’attaquer à un sujet difficile

Avec le récent scénario de Steffy, B&B les écrivains ont décidé de s’attaquer à un sujet très difficile. C’est l’abus d’analgésiques sur ordonnance. Au cours des dernières années, l’abus d’opioïdes et la toxicomanie sont devenus une grave crise aux États-Unis. Dans les épisodes récents, B&B Les écrivains ont décidé d’aborder ce sujet et d’attirer l’attention sur le problème tout au long de ce nouveau scénario avec Steffy Forrester.

Après avoir été impliquée dans un grave accident de voiture au début de l’année, Steffy s’est vu prescrire des analgésiques par ses médecins. Bien que Steffy ait subi de terribles blessures, elle a rapidement commencé à utiliser ses médicaments sur ordonnance pour engourdir plus que sa douleur physique. L’histoire de l’abus d’opioïdes de Steffy attire l’attention sur un problème social plus large et pourrait bien se révéler être une histoire digne d’un Emmy.

Les fans ne peuvent pas en avoir assez de Jacqueline MacInnes Wood

Ce nouveau scénario est certainement sérieux et serait difficile à assumer pour n’importe quel acteur. Alors que la spirale de Steffy dans la toxicomanie a été difficile à regarder pour les fans, ils pensent également que Jacqueline MacInnes Wood fait un travail fantastique avec son nouveau scénario. B&B les fans ne peuvent pas en avoir assez des dernières performances de Wood, et la majorité dit qu’elle fait un excellent travail avec le scénario.

Dans les récents épisodes, la dépendance de Steffy a eu un impact sur ses relations avec ses amis et les membres de sa famille. Elle a récemment eu une dispute avec Brooke, après que Brooke lui a suggéré d’obtenir de l’aide et a publié des informations surprenantes. Bien que la confrontation ait été un peu choquante, les fans ne semblent pas en avoir assez des scènes récentes de Steffy Forrester. Les fans ont pris à Twitter pour discuter de la récente révélation de l’émission. Seul le temps nous dira comment ce scénario se déroulera, mais j’espère que Steffy a obtenu l’aide dont elle avait besoin et qu’elle pourra passer à autre chose.