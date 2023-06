Austin Powers 4 : Heather Graham aimerait retrouver Mike Myers dans une suite

Austin Powers : L’espion qui m’a baisé la star Heather Graham aimerait revenir pour Austin Pouvoirs 4, l’actrice espérant que Mike Myers et le réalisateur Jay Roach pourront trouver une bonne idée et ramener Felicity Shagwell. S’adressant à Comicbook.com, Graham a fait l’éloge de Myers et de Roach et aimerait les retrouver dans une quatrième aventure.





« Je veux dire, j’adore Mike Myers, Jay Roach. C’était une expérience tellement spéciale de faire partie de ça. Ouais, j’ai adoré ça. »

Sorti en 1999, Graham rejoint l’espion britannique hors du temps de Myers dans le deuxième Austin Powers sortie, Austin Powers : L’espion qui m’a baisé en tant qu’agent de la CIA Felicity Shagwell. S’unissant à Austin alors qu’il combat à nouveau le Dr Evil, qui est revenu de la cryostase et utilise une machine à voyager dans le temps pour frapper Powers dans le passé et supprimer son charisme alias son « mojo », Austin Powers : L’espion qui m’a baisé est devenu le volet le plus réussi financièrement de la série.

Bien qu’ils finissent apparemment ensemble à la fin du film, Felicity Shagwell ne figure pas dans le suivi de 2002, Austin Powers dans Goldmember. Mais elle l’a presque fait. Comme le révèle Graham, il y avait une scène supprimée qui aurait révélé que Felicity allait très bien…

« Oui, il y avait une scène et j’étais à une fête et nous passons un bon moment. Je veux dire, j’étais – elle va très bien, vous savez, et ils [Austin and Felicity] juste se voir. Et pour être honnête, j’essaie de me rappeler ce que c’était. Mais en gros, elle est fabuleuse et elle est à cette fête et ils disent bonjour. »





Austin Powers 4 arrive-t-il enfin ?

La perspective d’une quatrième mission pour Austin Powers est sur les cartes depuis 2005, Mike Myers disant à l’époque : « Il y a de l’espoir ! ». « Nous tournons tous en rond et nous parlons. Ça me manque de faire les personnages. » L’idée d’une suite a été discutée à peu près chaque année depuis lors, mais jusqu’à présent, rien ne s’est concrétisé. Myers a continué à jouer les choses timidement, en disant l’année dernière, « J’adorerais en faire une. Je verrai, je ne peux ni confirmer ni infirmer l’existence ou la non-existence d’un tel programme, qu’il existe ou non.

Myers a encore dit quelque chose d’assez similaire un peu plus tard en 2022, s’interrompant de manière suggestive et disant: «J’adorerais en faire un. Je ne peux ni confirmer ni infirmer l’existence ou l’inexistence d’un tel projet ; devrait-il exister ou ne pas exister? Vous savez, nous sommes, vous savez… »

Alors que nous attendons un retour d’Austin Powers et de Felicity Shagwell, Heather Graham est actuellement à l’affiche de la sortie d’horreur Chair appropriée, qui voit l’actrice incarner une psychiatre obsédée par l’un de ses jeunes clients aux multiples personnalités. Une adaptation de « HP Lovecraft »La chose sur le pas de la porte», réalisé par Joe Lynch et écrit par Dennis Paoli, Chair appropriée a fait ses débuts le 11 juin 2023 au Tribeca Film Festival.