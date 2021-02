La star de la chirurgie plastique trans Jessica Alves «  ne peut pas attendre d’avoir des relations sexuelles  » après une opération du vagin

S’adressant aux hôtes Holly Willoughby et Phillip Schofield, Alves a déclaré qu’elle regardait son nouveau vagin « auto-lubrifiant » « tout le temps » et qu’elle avait hâte d’avoir des relations sexuelles.

« Dans trois mois, il se comportera de la même manière qu’un vagin biologique; il est élastique et s’auto-lubrifie également. »

Alves, qui a commencé sa transition vers une femme au début de l’année dernière, est également devenue émue lors de l’interview, affirmant qu’à 37 ans, elle sent enfin qu’elle peut désormais commencer une nouvelle vie.

« J’ai fait plus de 400 émissions de télévision en tant qu’homme et je continuerai en tant que femme. »

Elle a ajouté qu’elle espérait entreprendre deux autres procédures pour achever sa transition, en disant: « Je ne suis pas contente de mes seins, je dois changer mes implants et quelques autres choses. Il y a une chose que je veux dire, être une femme se sent incroyable. «

Dans un récent post Instagram, Jessica a déclaré que cela faisait un an et trois mois qu’elle « avait choisi d’être elle-même et heureuse ».