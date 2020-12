«Power Book II: Ghost»: le professeur Carrie Milgram est-il la nouvelle Angela?

Après l’épisode 9 de Power Book II: Fantôme, il y a encore des personnages dont Noël méritait d’être annulé. Plus la série s’approche de sa finale de la saison, plus les téléspectateurs réclament la fin des professeurs: Carrie Milgram et Jabari Reynolds.

Ils plongent plus profondément dans l’intrigue – bien que sans le savoir – et Milgram commence à montrer des nuances d’Angela Valdes. Il existe des parallèles entre eux qui peuvent ou non sonner le glas de Carrie. Voici un aperçu des similitudes entre ces personnages télévisés.

Expérience du professeur Milgram dans le système juridique

Peu de choses ont été révélées sur la carrière antérieure de Carrie en droit, mais le public sait qu’elle connaît l’avocat de Tariq, Davis MacLean. Leur relation était-elle strictement professionnelle ou y a-t-il quelque chose de plus?

Dans l’épisode 9, elle évoque GTG en parlant au détective Santana de Laz Alonso, se moquant presque d’elle-même. Ce qui l’a sauvée, c’est que le doyen l’a informé qu’elle était procureur.

Carrie se battait au nom du gouvernement, tout comme Angela. Il reste à voir si elle utilisera cette friandise pour dissimuler ou accéder à des informations ou pour tirer des ficelles dans les coulisses, comme le faisait le procureur américain Valdes.

Carrie et Angela et leurs relations inappropriées

Angela a joué avec son collègue Greg et de la même façon, Carrie et Jabari ont une histoire romantique avec des reflets d’obsession. Greg tenait à garder un œil sur Angela et ses sales relations et Jabari fait la même chose avec Carrie.

Mais ensuite, Angela a commencé à coucher avec Jamie / Ghost alors qu’il était marié à Tasha, et a découvert plus tard ses activités criminelles. Carrie a des relations sexuelles avec un étudiant tout en essayant de rester seule et attachée à Zeke en même temps. Elle tombe maintenant sur ses liens avec le crime.

Une minute, Carrie veut la traiter comme une aventure et la suivante, elle veut le réconforter et le pousser à parler de gangs et à dénoncer quelqu’un. Angela était de la même manière.

Carrie est trop curieuse et sujette au mouchard

Parmi les nombreuses choses qu’Angela et Carrie ont en commun, leur penchant pour ne pas se soucier de leurs affaires est majeur. Angela était trop curieuse et trop proche des opérations de Tommy et Ghost qu’elle a mis les choses en péril pour eux plusieurs fois. Elle était déterminée à résoudre l’affaire et à enfermer quelqu’un.

Elle devait jouer le rôle dans son travail et parfois sa loyauté se confondait. Bien qu’elle ait finalement cédé à Ghost et ait commencé à le protéger, cela ne la rendait pas moins ennuyeuse. Et Tommy voulait qu’elle parte.

En revanche, les fouilles de Carrie dans la famille de Zeke finiront probablement par lui coûter cher. Carrie essaie également de garder son travail, mais entre sa curiosité à propos de la vie de Tariq et l’arbre généalogique de Zeke, elle risque de connaître le même sort qu’Angela.

La menace opportune et très nécessaire de Monet pourrait se matérialiser en quelque chose de réel, ou Carrie se mettra en difficulté d’une autre manière. Elle est déjà sur le point de bavarder avec ce flic.

Elle court également le risque de se faire virer pour sa «dépendance à l’amour», ce qui ne surprendrait pas les fans.

Le temps nous dira si Carrie est fini par Jabari, Monet, les flics ou même Cane en Power Book II: Fantôme. Mais en ce moment, elle fait des mouvements comme Angela et nous savons tous comment cela s’est terminé.