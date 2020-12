« Bridgerton », reine Charlotte: qui était-elle dans la vraie vie

La nouvelle série « Bridgerton«Suivez la famille riche Bridgerton, une veuve et ses huit enfants, nommés par ordre alphabétique, alors qu’ils naviguent dans la société anglaise de l’époque de la Régence, pleine de ragots et de secrets. Il y a une fausse relation, une grossesse surprise, une romance avec un chanteur d’opéra, un vrai duel et un conteur impertinent exprimé par Dame Julie Andrews.

Cependant, il ne fait aucun doute que l’un des personnages préférés de « Bridgerton« elle est la reine Charlotte, l’amant des potins. De son regard glacial et de sa présence imposante, à ses perruques exagérées et ses robes bizarres, les fans devront passer du temps à surmonter le rôle joué par Golda Rosheuvel.

La Reine Charlotte était un vrai monarque de la régence de 1761 à 1818, mais il ne faisait pas partie de la série de livres de Julia Quinn à partir duquel le programme a été adapté. Bien que l’ajout de ce personnage à la série était un risque, le réalisateur Van dusen admis à OprahMag qui a ouvert un nouveau monde pour les responsables.

Mais qui était le Reine Charlotte dans la vie réelle? Le monarque était Reine de Grande-Bretagne et Irlande pour son mariage de Le roi George III dans 1761, jusqu’à l’union des deux royaumes en 1801. Dans les paragraphes suivants, nous explorerons un peu son histoire, ainsi que la controverse qu’elle a provoquée à l’époque.

L’HISTOIRE DE LA REINE CHARLOTTE DE «BRIDGERTON» DANS LA RÉALITÉ

Queen Charlotte dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)

La reine Charlotte est né comme Sofia Charlotte de Mecklembourg-Strelitz d’un duc allemand et de la princesse le 19 mai 1744. Est devenue reine de Grande Bretagne et Irlande après l’avoir épousé Le roi George III à Londres en septembre 1761. La jeune femme avait 17 ans à ce moment-là, alors que son mari avait 23 ans.

Selon le site officiel de la famille royale, le couple s’est marié six heures après Charlotte sont venus en Angleterre et ils se sont rencontrés pour la première fois. Malgré de brèves mentions d’enfants en « Bridgerton« , le vraiment Reine Charlotte donner naissance à 15 enfants, desquels 13 ont survécu à l’âge adulte.

Comme mentionné dans une conversation entre la reine et le roi dans le épisode 5 « Le duc et moi», Sa plus jeune fille, la princesse Amelia, est décédé à 27 ans en 1810, trois ans seulement avant que « Bridgerton » ait eu lieu. Cependant, leurs enfants 13 et 14, le prince Octavius et le prince Alfred, ils sont morts respectivement à quatre et deux ans.

Charlotte de Mecklembourg-Strelitz (Photo: Royal.uk)

D’autre part, il y a une controverse sur la couleur de la peau de la reine. La théorie selon laquelle la reine Charlotte Il peut s’agir de la première race métisse ou de la royauté britannique noire commence par l’enquête généalogique de l’historien Mario De Valdes et Cocom, qui a commencé ses études en 1967, selon le Washington Post.

« La reine Charlotte, épouse du roi anglais George III (1738-1820), était une descendante directe de Margarita de Castro y Sousa, une branche noire de la maison royale portugaise« , a écrit Valdes pour PBS. Valdés a dit que l’amant du roi portugais Alfonso III, Ouruana, c’était un Maure noir. Il désigna le médecin de Charlotte qui utilisait le terme obsolète et offensant « mulâtre»Pour décrire leur apparence.

D’autre part, dans « Bridgerton«Malgré l’extérieur majestueux qu’il montre au public, on peut apercevoir la vie privée de la reine Charlotte tout en faisant face au déclin progressif de l’état d’esprit de son mari, le roi George III. Il s’avère que la reine Charlotte et le roi George III ils étaient un couple aimant dont le premier 25 ans de mariage heureux, selon le site Web de Palais royaux historiques.

Charlotte de Mecklembourg-Strelitz (Photo: Royal.uk)

Cependant, plus de deux décennies après son premier « attaque de maladie mentaleQui a été caché à la reine en 1788, le roi George III a vécu un épisode maniaque de plusieurs mois qui l’a laissé incapable de remplir ses devoirs royaux. Il s’agissait du premier des quatre cas de maladie suivants 32 ans ce qui lui a valu le tristement célèbre titre collant de « Le roi fou».

Le roi a succombé à la maladie en 1811, ce qui signifiait que son fils aîné George, il Prince de Galles, il est devenu régent jusqu’à la mort de son père en 1820. Charlotte était fidèle à son mari et a agi comme son tuteur jusqu’à sa propre mort en 1818selon le site Web de la famille royale.