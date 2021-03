L’équipage de la station spatiale emmènera son vaisseau spatial Soyouz faire un tour aujourd’hui et vous pouvez le regarder en direct

Les membres d’équipage de la Station spatiale internationale feront un bref tour dans un vaisseau spatial Soyouz aujourd’hui (19 mars), le déplaçant pour faire place à l’arrivée d’un autre Soyouz le mois prochain. Et vous pouvez regarder le tout en direct!

Astronaute de la NASA Kate Rubins et deux cosmonautes russes, Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov, déterreront le vaisseau spatial Soyouz MS-17 aujourd’hui à 12 h 38 HAE (16 h 38 GMT), selon une déclaration de la NASA . La couverture en direct commencera à 12 h 15 HAE (16 h 15 GMT), et vous pouvez la regarder en direct ici sur 45secondes.fr, gracieuseté de NASA TV, ou directement via l’agence spatiale .

Le trio montera à l’intérieur du Soyouz, le détachera du port orienté vers la Terre du module Rassvet de la station, qui est principalement utilisé pour le stockage des cargaisons et les opérations de charge utile, puis le survolera jusqu’au port Poisk face à l’espace, où l’équipage se rendra refaire le verrouillage du véhicule à 13 h 07 HAE (17 h 07 GMT). L’ensemble du vol spatial prendra environ 30 minutes.

Cette manœuvre de Soyouz est le premier vol de relocalisation depuis août 2019 et le 15e effort de redockage de Soyouz au total. Le port Rassvet nouvellement libéré accueillera un autre Soyouz, qui doit être lancé vers le laboratoire en orbite le 9 avril.

Ce vaisseau spatial entrant transportera l’astronaute de la NASA Mark Vande Hei, qui peut rester sur la station spatiale jusqu’à un an et les cosmonautes russes Oleg Novitsky et Piotr Dubrovnik.

Rubins, Ryzhikov et Kud-Sverchkov reviendront sur Terre peu de temps après l’arrivée des nouveaux arrivants, quittant le laboratoire en orbite le 17 avril. Ils voyageront dans leur fidèle vaisseau spatial Soyouz MS-17, qui à l’origine les a lancés à la station spatiale en octobre 2020.

