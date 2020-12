Pourquoi Wonder Woman 1984 Extended Cut ne vaut pas la peine selon la réalisatrice Patty Jenkins

Wonder Woman 1984 se prépare pour une sortie mondiale. Dans une tendance devenue habituelle pour les films DCEU, les fans spéculent déjà sur une « coupe du réalisateur » de Wonder Woman 1984 qui pourrait être publié plus tard sur HBO Max. Dans une interview avec Collider, la réalisatrice du film Patty Jenkins a expliqué qu’une coupe prolongée ne sera pas très différente de la coupe théâtrale de Wonder Woman 1984.

« Non, je ne voudrais même pas [make an extended cut]. La raison en est que j’ai grandi avec le rythme des films un peu plus lent et je pense que c’est génial. Et quand je montre ces films à mon fils, il n’y a aucune partie de lui qui pense qu’ils sont trop lents. Lorsque vous regardez Superman ou que vous regardez Raiders of the Lost Ark, rien n’est trop lent. Nous avons beaucoup évolué rapidement dans les films maintenant, mais cela ne crée pas d’émotion pour moi … La seule différence que je finis par avoir est que j’aimerais prendre un peu plus de temps et avoir un peu plus l’air partout dans des scènes que nous avons vraiment eues de toute façon. Et c’est tout. Donc, si je diffusais ma coupe plus longue, cela prendrait 15 ou 10 minutes de plus et tout le monde dirait: « Je ne peux pas faire la différence », car ce serait juste un rythme un peu plus lent dans tous les domaines, donc ce n’est pas vraiment ça vaut le coup. »

Il semble Patty Jenkins est assez satisfait de la version de Wonder Woman 1984 frapper les théâtres et pense qu’une coupe prolongée n’ajoutera rien à l’histoire. En cela, elle diffère fortement de ses collègues directeurs du DCEU, Zack Snyder et David Ayer, dont le premier a sa prochaine « Snyder cut » de Ligue de justice bientôt sur HBO Max, alors qu’Ayer milite depuis longtemps pour que Warner publie sa version étendue de Suicide Squad.

Bien que Jenkins en ait terminé avec la deuxième tranche du Wonder Woman franchise, elle n’en a pas encore fini avec le DCEU dans son ensemble. La cinéaste avait précédemment confirmé qu’elle avait bien l’intention de revenir pour faire une finale Wonder Woman film qui aura lieu dans les temps modernes. De plus, Jenkins aide également à développer un film dérivé qui se concentre sur Paradise Island, qui abrite les guerriers amazoniens de Wonder Woman mythologie. Jenkins avait précédemment décrit comment ses propres films se recouperaient avec les retombées prévues.

« Il y a un arc que j’ai en tête pour le premier [Wonder Woman] film, puis le deuxième film, puis le film Amazon, puis le troisième film. Je ne vais pas diriger [the Amazon movie], espérons-le. Je vais essayer vraiment de ne pas le faire. Ça ne va pas être facile. Mais Geoff Johns et moi avons inventé l’histoire, et nous avons vendu le terrain, et nous allons le faire démarrer. Je vais le produire, c’est sûr. «

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film arrive le 25 décembre en salles et sur HBO Max. Collider a apporté cette nouvelle en premier.

