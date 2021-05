La Couronne et Peter Morgan coulés par le prince William

La Couronne continue de provoquer des troubles à l’intérieur du palais de Buckingham. Depuis qu’on a appris qu’une série biographique non autorisée sur le monarque actuel, la reine Elizabeth II, viendrait sur Netflix, chaque membre de la famille royale s’est tenu au courant du contenu que son créateur, Peter Morgan, a capturé sur la plate-forme numérique.







De tous les Windsors, le premier à s’exprimer fut le regretté Philippe d’Édimbourg, qui plus d’une fois affirma ne pas avoir vu La Couronne, mais toujours demandé à être informé de ce qui comptait. En fait, avant de mourir, le duc a souligné à quel point l’image que Morgan montrait de lui le dérangeait puisque, à aucun moment, il n’a été question de sa vocation de service ou des 73 ans qu’il était « trois pas derrière Lilibeth».

Quant à Son Altesse Royale, elle ne s’est jamais exprimée, du moins pas publiquement, à propos de la série. Néanmoins, il convient de noter que le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a demandé à Morgan et Netflix d’ajouter une version avant chaque épisode, affirmant que cette production n’était rien de plus qu’une œuvre de fiction.

Felipe et Isabel II étaient toujours inconscients de la Couronne. Photo: (Getty)



Et, à partir de La Couronne Ils ont ignoré cette demande, qui ont commencé à manifester à cet égard étaient les successeurs d’Isabel et Felipe, comme Carlos de Gales. Et maintenant, celui qui a également ajouté pour montrer son inconfort à la fois avec la série et Morgan était le prince William, le duc de Cambridge et deuxième sur le trône.

Le prince William n’est pas satisfait de la Couronne. Photo: (Getty)



Dans une récente interview, le fils aîné du prince Charles et de Lady Diana a appelé La Couronne et son créateur de « irrespectueux » pour se plonger, de cette manière, dans la vie du monarque, c’est-à-dire sa grand-mère. Les paroles du duc diffèrent, dans leur intégralité, de celles de son frère, le prince Harry, qui a confirmé avoir vu la série et a déclaré: « C’est fictif, mais vaguement basé sur la vérité».