Xiaomi pourrait lancer son téléphone pliable le 29 mars avec Mi 11 Ultra et Mi 11 Pro

Xiaomi, qui devrait déployer Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra le lundi 29 mars, pourrait également lancer son téléphone Mi pliable dans l’événement. On pense que le téléphone pliable fait partie de la série Mi Mix. Tel que rapporté par Vérification du cahier, une indication que le le smartphone pliable sera bientôt lancé est après que la certification a été reçue par Mi Mix 4 Pro du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT). Le rapport mentionne que le suffixe C dans le nom de l’appareil M2011J18C signifie qu’il sera lancé en Chine.

#Mi #Mélanger #Plier aura également une version arrière transparente. Exclusif uniquement en Chine.#cetus – Xiaomiui | Nouvelles Xiaomi et MIUI (@xiaomiui) 24 mars 2021

Selon la publication, des informations importantes sur le téléphone phare de Xiaomi ne sont pas disponibles, mais on sait que l’appareil aura le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm. Prendre des informations de MIIT, vérification de l’ordinateur portable a partagé qu’un stockage massif de 512 Go sera disponible dans le téléphone M2011J18C avec 16 Go de RAM. Pour l’édition d’entrée de gamme, l’appareil devrait avoir une configuration de 12 Go / 512 Go.

Le téléphone, qui devrait se plier autour de son cadre, dispose d’un affichage à taux de rafraîchissement élevé et d’un dos transparent.

Auparavant, il a été signalé que Xiaomi lancerait Mi 11 Ultra et Mi 11 Pro le 29 mars en Chine avec le dernier Mi Notebook Pro. La caractéristique la plus importante des deux téléphones est qu’ils auront tous les deux une charge rapide de 65 W. Il a été signalé que les spécifications de base des deux appareils devraient être les mêmes. Cependant, la configuration de la caméra sera différente. Alors que Mi 11 Ultra aura une configuration à trois caméras, Mi 11 Pro aura le capteur GN2 de Samsung (50MP).

