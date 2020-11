Mick Jagger dit qu’il «regarde vers l’avenir» vers une Amérique sans Donald Trump

Mick Jagger dit qu’il « a hâte de revenir » en Amérique après l’annonce de la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle.

Le chanteur principal des Rolling Stones, Mick Jagger, se dit ravi de revenir en Amérique maintenant que Joe Biden a remporté l’élection présidentielle de 2020. Vittorio Zunino Celotto / Getty Images « J’ai tellement hâte de revenir dans une Amérique sans paroles ni injures et être parmi des gens qui, je le sais, ont un terrain d’entente et une harmonie », a-t-il écrit sur Twitter. « C’est un défi mais cela peut être fait! » Jagger et les Rolling Stones ont critiqué publiquement l’administration Donald Trump dans le passé et ont menacé Trump de poursuites judiciaires pour avoir utilisé leur chanson populaire « Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez » pendant les événements de la campagne. Le groupe a écrit dans un communiqué de juin que l’utilisation de la chanson par Trump «constitue une violation de son accord de licence», et que toute utilisation ultérieure «ferait face à un procès pour avoir violé l’embargo et joué de la musique sans licence». Joe Biden a été nommé président élu des États-Unis, samedi, à la suite d’une annonce selon laquelle il était projeté en Pennsylvanie et au Nevada. La Géorgie n’a toujours pas été appelée de toute façon. Donald Trump a contesté les résultats, affirmant que la campagne Biden avait commis une fraude électorale pour gagner les élections. Il n’a pas encore parlé publiquement depuis l’annonce de la victoire de Biden. [Via]