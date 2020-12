Les fans de «Grey’s Anatomy» sont «furieux» avec Teddy; «Certaines informations n’ont pas besoin d’être partagées»

L’anatomie de Grey Les fans ont des mots durs pour Teddy Altman (Kim Raver) après l’épisode du 17 décembre 2020. Les choses étaient suffisamment terribles pour le couple avant qu’elle ne révèle des informations encore plus dommageables à Owen lors de la finale d’hiver de la saison 17. dans le L’anatomie de Grey finale de la saison 16, Owen Hunt (Kevin McKidd) a découvert par un message vocal explicite que Teddy le trompait avec Tom Koracick (Greg Germann). Maintenant, sa dernière révélation pique encore plus profondément.

‘Grey’s Anatomy’ stars Kim Raver et Kevin McKidd | Ali Goldstein via Getty Images

Teddy Altman de Grey’s Anatomy a dit à Owen Hunt la vérité sur Allison

L’anatomie de Grey les fans savaient déjà que l’amie proche de Teddy, Allison, n’était pas seulement son amie mais aussi son amant. Allison a eu une liaison avec Teddy alors qu’elle sortait avec Claire. Cependant, Allison est décédée le 11 septembre 2001, alors qu’elle travaillait dans la tour sud du World Trade Center. Avant sa mort, elle a frénétiquement essayé d’appeler Teddy. Cependant, Owen ne connaissait pas tous les détails sur la relation entre Teddy et Allison jusqu’à récemment.

«Mon Allison, nous n’étions pas seulement les meilleurs amis», a-t-elle commencé. «J’étais amoureux d’elle et elle était amoureuse de moi. Nous étions si profondément amoureux, et je ne sais pas ce que cela a à voir avec ce que je t’ai fait. Mais je sais que c’est le seul secret que je t’ai caché avant Tom. Je sais que c’est lié, et je vous connais assez bien pour savoir que vous avez besoin de toute l’histoire.

Owen est tellement choqué qu’il se met à rire. Il ne sait pas quoi faire des informations, mais il sait une chose.

«Cela a tellement de sens», dit Owen à Teddy. «Depuis notre mariage, j’essaie de le reconstituer. Vous savez, notre histoire. Je cherchais dans notre histoire quand tu as changé. Lorsque vous êtes devenu capable de faire des choses que je ne pouvais pas comprendre, il s’est avéré que vous n’avez pas changé; il s’avère que je ne vous ai jamais vraiment connu.

Puis il termine avec quelque chose d’encore plus tragique.

«Vous savez ce que c’est vrai, Teddy», conclut Owen. «Nous avons nommé notre fille après un mensonge.»

Les fans pensent que Teddy n’aurait pas dû parler à Owen d’Allison

Des mots durs volent autour de Teddy Altman après la finale hivernale. L’anatomie de Grey les fans sentent que Teddy donne un coup de pied à Owen alors qu’il est déjà à terre. Il a finalement accepté que son fiancé le trompe le jour de leur mariage et était prêt à en parler. Puis elle lui lâche un autre coup.

«Je respecte l’honnêteté», a écrit un fan sur Reddit. «Mais certaines informations n’ont pas besoin d’être partagées. Toutes ces informations ont fait un tort énorme à Owen. Elle aurait dû garder ça pour elle.

D’autres fans conviennent que le personnage de Teddy devient insupportable.

« Je pense qu’elle vient de tourner un mauvais virage pour moi », a ajouté un autre spectateur. «Cela m’a rendu furieux.

Les fans ne savent pas comment Teddy va en revenir. Elle pourrait devenir le personnage le plus détesté L’anatomie de Grey si elle ne l’était pas déjà.