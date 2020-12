Le mégarocket de la NASA SLS pour la Lune reprend les tests après un problème d’équipement

Quelques jours après que la NASA a signé deux mémorandums d’accord internationaux relatifs aux missions du programme Artemis Moon, de bonnes nouvelles sont proposées pour ses tests de fusée retardés sur le système de lancement spatial.

Les tests de «course verte» sur le nouveau mégarocket du système de lancement spatial (SLS), dont le lancement est prévu pour le lancement en novembre 2021, progressent à nouveau après que des problèmes d’équipement au sol au début du mois ont retardé les tests, a annoncé la NASA jeudi (déc. 17).

La fusée elle-même va bien, a déclaré la NASA dans un appel aux médias le 11 décembre, mais les problèmes de température associés à l’équipement au sol pour alimenter le réservoir avaient bloqué le septième des huit exercices de répétition en tenue mouillée au centre spatial Stennis de la NASA dans le Mississippi.

À partir de jeudi 17 décembre

À partir de jeudi 17 décembre, cependant, l’entrepreneur Boeing et la NASA ont commencé à reprendre le test, une « répétition générale humide » qui implique le chargement complet des réservoirs d’hydrogène liquide et d’oxygène liquide de l’étage central SLS cette semaine.

«À la fin de la répétition générale humide, l’équipe passera quelques jours à analyser les données pour déterminer si la NASA est prête à procéder au test final de fonctionnement vert: le feu brûlant lorsque les quatre moteurs s’allumeront, simulant le compte à rebours et le lancement du Mission Artemis 1 », a déclaré jeudi la NASA sur son blog Artemis. La date du test au feu chaud sera fixée une fois l’analyse des données de répétition générale humide terminée, a ajouté la NASA.

Le SLS actuellement testé est censé lancer un vaisseau spatial Orion lors d’un voyage sans équipage autour de la lune à la fin de 2021, mais les tests doivent être effectués bientôt pour terminer l’expédition finale en Floride et la construction pour respecter cette date de vol. Cette mission, appelée Artemis 1, doit être achevée avant que la mission en orbite lunaire Artemis 2 avec équipage ne vole pour sa date prévue 2023, et la NASA débarque des gens sur la lune pendant Artemis 3 avant sa date limite de 2024.

«Nous arrivons à un point où nous avons très peu de marge dans le calendrier par rapport à notre engagement à notre date de livraison», a déclaré John Honeycutt, responsable du programme SLS au Marshall Space Flight Center de la NASA en Alabama, à propos de l’Artemis 1 Test SLS lors de la téléconférence du 11 décembre.

Voler SLS à l’heure a non seulement de l’importance pour la NASA, mais aussi pour ses partenaires internationaux. Plus tôt cette semaine, l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne ont annoncé avoir signé des accords avec la NASA concernant la participation au programme Artemis. L’ASC a également annoncé qu’il piloterait un astronaute – qui n’a pas encore été nommé – sur Artemis 2 en 2023, marquant la première fois que quelqu’un d’autre qu’un Américain quittera l’orbite terrestre.

Le rythme des missions Artemis dépend non seulement des tests SLS, mais également du financement et d’autres technologies associées au programme lunaire. La poussée lunaire de 2024 a été officiellement fixée par l’administration sortante Donald Trump en 2019, accélérant le calendrier en 2028.

Plus récemment – au milieu d’une pandémie non anticipée en 2019 créant désormais une pression économique dans le monde entier – le budget budgétaire 2021 de la NASA n’a pas encore été finalisé. La nouvelle administration présidentielle de Joe Biden prendra ses fonctions en janvier, ajoutant potentiellement ses propres idées pour les plans d’exploration de la NASA. La NASA doit également tester les équipements lunaires tels que les combinaisons spatiales avant de les certifier pour le vol.

