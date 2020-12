Pourquoi Warner Bros. n’a pas informé les cinéastes du plan HBO Max avant une grande annonce

Warner Bros. n’a pas informé les réalisateurs et les partenaires créatifs de leurs projets HBO Max 2021 par crainte de fuites. L’industrie du divertissement a été choquée d’apprendre que Warner Bros.allait présenter ses films 2021 dans les salles de cinéma et HBO Max simultanément. Les réalisateurs et les studios ont découvert le nouveau calendrier de sortie hybride avec le reste du monde, qui ne convenait pas à un certain nombre de personnes, y compris Principe le réalisateur Christopher Nolan et Dune réalisateur Denis Villeneuve.

Selon un nouveau rapport sur la situation Warner Bros., le secret a été fait exprès. La présidente et PDG de WarnerMedia, Ann Sarnoff, a récemment parlé de cette décision. Selon The Hollywood Reporter, « Sarnoff dit que le studio a annoncé la stratégie 2021 avant de parler avec ses partenaires car ils craignaient que la nouvelle ne fuit. » J’aurais aimé avoir plus de temps pour parler à nos partenaires et talents « , dit-elle. » Nous sommes très conscients de payer un prix équitable pour la distribution HBO Max 31 jours du film, et nous pensons qu’ils seront heureux de voir les efforts que nous mettrons derrière le lancement réussi de ces films. « » Christopher Nolan, qui a une longue relation avec Warner Bros., a été l’un des premiers à parler publiquement de l’accord.

La crise de santé publique a en grande partie détruit l’expérience cinématographique dans un avenir prévisible. Les cinémas sont obligés de fermer et, pour la plupart, aucun nouveau film n’est en route. Dans une récente interview, Christopher Nolan a parlé ouvertement de Warner Bros. ‘ nouveau modèle hybride. « Il s’agit de ce que les Français appellent le droit moral. [the film] absolument, parce qu’ils l’ont payé ou qu’ils l’ont financé? Et ce n’est pas une question purement légaliste; c’est aussi une question d’éthique », dit Nolan.« C’est une question de partenariat et de collaboration. Ils n’ont pas parlé à ces cinéastes. Ils ne les ont pas consultés sur leurs plans pour leur travail. Et j’ai senti que quelqu’un avait besoin de souligner que ce n’était pas la bonne façon de traiter ces cinéastes. »Depuis que Nolan s’est manifesté, plusieurs autres réalisateurs sont venus partager leur version de l’histoire.

Comme tous les autres réalisateurs qui ont travaillé avec Warner Bros., le directeur de Dune Denis Villeneuve a découvert le nouveau système lorsque la nouvelle a éclaté. « Il n’y a absolument aucun amour pour le cinéma, ni pour le public ici », a déclaré Villeneuve dans un communiqué. « Il s’agit de la survie d’un mammouth des télécommunications, qui porte actuellement une dette astronomique de plus de 150 milliards de dollars. » Le réalisateur poursuit en soulignant que « même si Dune parle du cinéma et du public, AT&T parle de sa propre survie à Wall Street. Le lancement de HBO Max ayant échoué jusqu’à présent, AT&T a décidé de sacrifier Warner Bros. ‘ toute l’ardoise 2021 dans une tentative désespérée d’attirer l’attention du public. « HBO Max est partout dans l’actualité, grâce à l’annonce. Le studio essaiera le nouveau modèle le jour de Noël lors de sa sortie Wonder Woman 1984 dans certains cinémas et sur HBO Max.

Legendary, qui a travaillé avec Warner Bros.sur Dune et Godzilla contre Kong, serait en train de préparer une action en justice sur le nouveau calendrier de sortie. Des craintes légendaires que la situation ne nuise à terme «à la viabilité à long terme des franchises», ce que Denis Villeneuve a également souligné lors de la discussion du deuxième volet de Dune. Le Hollywood Reporter a été le premier à révéler que Warner Bros. craignait des fuites lors de l’annonce de son calendrier de sortie 2021.

Sujets: HBO Max, Salles de cinéma, Streaming