Hilary Duff confirme que le redémarrage de Lizzie McGuire a été annulé

«Je sais que les efforts et les conversations ont été partout pour essayer de faire fonctionner un redémarrage mais, malheureusement et malgré les meilleurs efforts de tout le monde, cela ne se produira pas.

Les gars, c’est officiel: le Lizzie McGuire le redémarrage est annulé, a confirmé Hilary Duff.

Mais avant que les larmes ne commencent à couler, commençons par le début. L’année dernière, Disney a annoncé qu’il ramènerait Lizzie McGuire pour le plus grand plaisir des fans du monde entier. Le spectacle était censé montrer la vie adulte de Lizzie et ils ont même commencé à le filmer en octobre 2019.

Les acteurs originaux avaient tous signé pour jouer dans la série, y compris Hilary Duff dans Lizzie et Adam Lamberg dans Gordo. Disney a également publié des photos du tournage, taquinant les fans avec un aperçu de Lizzie toute adulte.

LIRE LA SUITE: Lizzie McGuire redémarre le tournage s’arrête après que le créateur a quitté deux épisodes dans

Hélas, ce n’était pas censé être. Les choses ont commencé à descendre quand Lizzie McGuire Le showrunner, Terri Minsky, a quitté la série en janvier 2020. « Après avoir tourné deux épisodes, nous avons conclu que nous devons évoluer dans une direction créative différente et mettre un nouvel objectif sur la série », a déclaré Disney dans un communiqué à l’époque.

Apparemment, les différences de «direction créative» étaient dues au fait que Lizzie adulte n’était pas aussi saine que Disney l’aurait souhaité. Hilary y a fait allusion dans son histoire Instagram, lorsqu’elle a ombragé Disney pour avoir déménagé Amour, Victor à Hulu parce que ce n’était pas assez «familial». Hilary a écrit: « Cela semble familier … »

Hilary a également exhorté Disney à déménager Lizzie McGuire à Hulu et a déclaré qu’elle «rendrait un mauvais service à tout le monde en limitant les réalités du voyage d’une jeune de 30 ans à vivre sous le plafond d’une cote PG».

Eh bien, maintenant, nous sommes tristes d’annoncer que Lizzie 2.0 n’est plus. Hilary a confirmé la nouvelle dans une déclaration sur Instagram, qui disait: « J’ai été très honorée d’avoir le personnage de Lizzie dans ma vie. Elle a eu un impact durable sur beaucoup, y compris moi-même. Pour voir la fidélité des fans et l’amour pour elle, à ce jour, signifie beaucoup pour moi. Je sais que les efforts et les conversations ont été partout pour essayer de faire fonctionner un redémarrage mais, malheureusement et malgré les meilleurs efforts de tout le monde, cela n’arrivera pas.

« Je veux tout redémarrage de Lizzie pour être honnête et authentique envers qui Lizzie serait aujourd’hui. C’est ce que le personnage mérite. Nous pouvons tous prendre un moment pour pleurer la femme incroyable qu’elle aurait été et les aventures que nous aurions emportées avec elle. Je suis très triste, mais je promets que tout le monde a fait de son mieux et que les étoiles ne se sont pas alignées. Hé maintenant, c’est de ça que les années 2020 sont faites. »

Urgh, juste au moment où vous pensiez que 2020 ne pouvait pas être pire …

