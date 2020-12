Les appels WhatsApp atteignent leur version Web: appelez depuis votre PC

Passer et recevoir des appels depuis WhatsApp Web est une réalité.

Les appels WhatsApp sont l’une des options les plus utiles de l’application, mais son gros inconvénient est que ils ne pouvaient être réalisés qu’à partir de la version smartphone. Les développeurs travaillent depuis un certain temps pour l’étendre à la version Web et Il est déjà officiellement implémenté, bien qu’en version bêta. Bien sûr, il semble que ce sera bientôt une réalité pour tous les utilisateurs.

Comme l’a révélé Wabetainfo, WhatsApp teste déjà les appels de la version de bureau de l’application sur des utilisateurs aléatoires, donc si rien n’échoue, l’étape suivante est que vous être mis en œuvre globalement très prochainement.

Voici comment se déroulent les appels de bureau et les appels vidéo

Les utilisateurs choisis par WhatsApp pour tester en phase bêta les appels et les appels vidéo de l’application depuis le bureau de leur ordinateur ont vu comment deux nouvelles icônes ont été attachées au panneau d’options pour une conversation. En cliquant respectivement sur l’icône d’un téléphone et d’une caméra vidéo, ceux qui ont cette option peuvent désormais communiquer avec d’autres utilisateurs via des appels vocaux et vidéo depuis un ordinateur.

Lors de la réception d’un appel sur le bureau, une fenêtre s’affichera automatiquement qui informera l’identité de la personne qui appelle et, à côté de cela, les boutons classiques pour accepter ou rejeter un appel. Aussi, si nous acceptons le proposition Une autre fenêtre plus petite s’ouvrira pour vous informer que nous sommes en cours de conversation.

Pour le moment, on s’en souvient, c’est une fonction en phase de test, mais il ne serait pas surprenant qu’elle soit officiellement étendue très bientôt, puisque la version de bureau est l’une des priorités de WhatsApp.

