Loki arribó a la pantalla de Disney+ y prepara una serie de seis episodios que ya son furor en la plataforma: el estreno fue el más visto y el mejor calificado de las producciones de Marvel en 2021. Entre las claves del éxito se encuentra el perfil del personnage, considéré comme le méchant le plus aimé du MCU. Connu 5 aspects qui le placent dans cette position privilégiée parmi les fans.

5 caractéristiques de Loki qui font de lui le méchant le plus aimé de Marvel

Le maître de l’illusion

Loki est vénéré pour son intelligence surhumaine qu’il accompagne également avec force et longévité. Sa magie comprend des pouvoirs astraux, la capacité de voler, la téléportation et la télépathie. Il peut changer physiquement d’apparence à volonté et cela le rend très attirant pour les fans.

Images Disney



Respecté de tous

Non seulement sa magie était reconnue par les fans, mais aussi par des êtres importants tels que Dormammu et Mephisto, qui en sont venus à considérer Loki comme un couple. Seth a également montré son respect pour le pouvoir de Loki.

Images Disney



Génie de la technologie

Loki est connu pour ses capacités mythiques et est également un génie inventif et a su créer des machines sophistiquées et des formules chimiques. Il a exploré des forces inconnues et généré des dispositifs qui feraient l’envie de la technologie terrestre.

Images Disney



Combattant sans peur

Le personnage brille en tant que combattant redoutable, épéiste et expert en combat utilisant ses pouvoirs. De plus, il utilise occasionnellement certains objets de pouvoir mystique (Norn Stones) qui augmentent ses capacités magiques.

Images Disney



Sens de l’humour

À sa personnalité déjà marquée, il ajoute un sens de l’humour typique des meilleurs méchants. Le grand charisme du personnage joué par l’acteur Tom Hiddleston est l’une des principales attractions de la série sur Disney +.