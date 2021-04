Améliorez votre galerie de photos mobile Samsung avec ce paramètre secret

Débloquer des astuces cachées dans la galerie Samsung n’est pas aussi difficile qu’il y paraît … Nous vous montrons comment!

Ceux d’entre vous qui ont déjà essayé un Samsung, vous avez sûrement été submergé par le nombre d’options que votre personnalisation avait précédemment sur Android, de TouchWiz à une One UI qui a réussi à alléger pour offrir de la valeur sans confondre l’utilisateur, cherchant avant tout cela optimisation logicielle dont le géant sud-coréen avait besoin de maîtrise et d’expérience.

En fait, suivant le chemin initié par Google, Samsung a également dissocié plusieurs de vos applications One UI, en les publiant sur Google Play avec quelques options ajoutées pour que tout autre utilisateur puisse en profiter, comme un Internet Samsung plus puissant que Chrome dans certains aspects et d’autres options comme une galerie de photos dont vous pouvez tirer le meilleur parti en suivant cette simple astuce que nous vous apprenons aujourd’hui.

Il s’agit de certains options laboratoire que Samsung a tendance à cacher dans les paramètres de leur logiciel, et que les deux collègues de SamMobile et d’Android Police nous ont expliqué en indiquant qu’ils sont bien fonctionnalités en phase de test bêta cela peut ne pas être stable, bien qu’ils soient prêts à ce que vos fans les essaient.

Comment activer les options laboratoire dans la ‘Samsung Gallery’

Vous verrez maintenant que ce n’est pas complexe ou pour les utilisateurs avancés, et la vérité est que vous serez sûrement nombreux à l’avoir déjà vu parce que Samsung inclut généralement ces options dans toutes ses applications de OneUI 2.1, sans avoir besoin de combinaisons étranges et ne sachant que comment la plupart des œufs de Pâques et menus cachés dans presque toutes les versions d’Android.

Cette fois, activez et ayez ces paramètres visibles dans le Galerie Samsung, c’est aussi simple que cliquez à plusieurs reprises sur le numéro de version de l’application, jusqu’à ce qu’un message flottant s’affiche indiquant que [Labs] Gallery Labs est activé.

Cliquez plusieurs fois sur la version de l’application dans la «Galerie Samsung», et vous activerez de nombreuses options expérimentales pour vous sentir comme un bon bêta-testeur.

Une fois dans ce menu laboratoire, vous verrez que nous sommes face à un menu pas si secret que activera de nombreuses options, qui peuvent être activées à la discrétion de l’utilisateur bien que beaucoup d’entre eux soient liés à un modèle d’appareil ou à un micrologiciel spécifique.

Évidemment, ceux qui ne sont compatibles qu’avec One 2.5 ou d’autres versions seront indiqués, et comme vous le verrez dans les captures d’écran ci-jointes, il y a beaucoup de choses à jouer entre des options supplémentaires pour la visionneuse d’images et de vidéos, des fonctions supplémentaires de l’application de continuité Lien vers Windows, chronologies, données EXIF ​​et bien plus encore …

La seule chose que vous devez garder à l’esprit est qu’une fois que ces paramètres expérimentaux ont été modifiés, vous devrez accéder aux options de l’application et forcer la fermeture de la galerie, de sorte qu’une fois ouvert, les nouvelles fonctions du laboratoire par Samsung_.

