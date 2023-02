Comparaison : The Last of Us – À quel point l’épisode 5 est-il proche de l’original PlayStation ?

Attention, les spoilers suivent : Dans l’épisode 5 de Le dernier d’entre nous Joel et Ellie rencontrent deux autres survivants. À quel point ses expériences avec les deux frères Henry et Sam am PlayStation d’origine sont, nous voyons qu’avec vous ci-dessous dans notre Comparaison à.

Un début cahoteux

Comme nous l’avons déjà vu à la fin du 4ème épisode, surprend les frères nos deux personnages principaux. Ils l’ont fait dans le modèle de jeu vidéo, et comme celui-ci, les quatre se sont finalement rapprochés après un début difficile l’un l’autre et sont devenus des alliés.

L’attaque de Joel et Ellie et ce qui s’est passé le lendemain matin Conversation entre Joël et Charlie ne sont que deux scènes de l’épisode tirées du jeu « The Last of Us ».

Sam menace Joel (série télévisée) ou Ellie (jeu) avec une arme à feu

Dans la série télévisée, Sam menace Joel © SIE/Naughty Dog, HBO Dans la PlayStation Original, c’est Ellie © SIE/Naughty Dog

Joel et Charlie discutent de la marche à suivre

Joel et Charlie parlent © SIE / Naughty Dog, HBO Cette scène est très proche de l’original © SIE/Naughty Dog

Découverte de la région et rencontres désagréables

Après avoir décidé de passer à autre chose ensemble désormais, ils croisent, entre autres, un ancien établissement souterrain. Là, ils en trouveront un dans l’épisode 5 de The Last of Us et sur PlayStation Original Tableau noir avec règles de la maison. Plus tard, comme dans les deux versions, ils doivent faire attention à un tireur d’élite avant que Joel ne doive lui-même tirer avec son arme peu de temps après.

L’apparence de ballonnements est assez différent dans les deux versions de l’histoire. Dans le jeu, Joel et Ellie se rencontrent pendant leur temps avec facture sur la bête, donc avant qu’ils ne rencontrent Charlie et Sam. Dans l’émission HBO, le monstre se bat pour ça contre la force de résistance de Kathleen.

Le groupe arrive dans une colonie souterraine abandonnée

Le groupe trouve une colonie souterraine © SIE/Naughty Dog, HBO Dans le jeu, il semble encore plus délabré © SIE / Naughty Dog

Joel tire un fusil de sniper

Joel tente de protéger Ellie & co © SIE/Naughty Dog, HBO Il tente la même chose dans le jeu The Last of Us © SIE/Naughty Dog

Un bouffon apparaît sur la scène

Le bouffi est un spectacle imposant © SIE / Naughty Dog, HBO Le monstre apparaît beaucoup plus tôt dans le jeu © SIE/Naughty Dog

La fin amère

À la fin de l’épisode, tout semble aller bien au début, après tout, ils ont à peine échappé aux infectés. Cependant, Sam l’a eu et le lendemain matin, il essaie de tuer Ellie. Charlie tire alors sur son petit frère et menace Joël puis avec le pistolet.

Ces scènes sont très proches du modèle PlayStation et il en va de même pour la fin amère de cette histoirequand Charlie ne voit pas d’autre issue que de retourner l’arme contre lui-même.

Charlie menace Joel avec une arme à feu

Charlie menace Joel avec son arme © SIE/Naughty Dog, HBO Dans le jeu, il le fait aussi comme une réaction de panique © SIE / Naughty Dog

Charlie retourne l’arme contre lui-même

Charlie ne voit pas d’autre moyen… © SIE/Naughty Dog, HBO Dans la série TV ainsi que dans le jeu PlayStation © SIE/Naughty Dog

Bien que l’épisode 5 de « The Last of Us » ait l’un ou l’autre liberté de création permis, par exemple quand il s’agit des scènes de flashback avec Charlie et Sam ou l’apparition du bouffi, elle s’oriente quand même globalement fort sur la PlayStation originale. Les responsables continuent de réussir à combiner des moments nouveaux et familiers dans un ensemble atmosphérique.

Vous pouvez regarder les nouveaux épisodes de « The Last of Us » dans ce pays tous les lundis sur Sky Allemagne et WOW Regarder. L’épisode 6 sortira le 20 février 2023.