Pourquoi « SWAT » a été annulé après 6 saisons

« ÉCRASER » il a été annulé après six saisons. La série, qui est un redémarrage de l’émission policière des années 1970 du même nom, suit une unité d’armes et de tactiques spéciales du LAPD dirigée par le Sgt. Daniel « Hondo » Harrelsonjoué par Shemar Moore.

La série, qui a duré plus de 120 épisodes, met également en vedette Alex Russell, Jay Harrington, Kenny Johnson, David Lim, Patrick St. Esprit et Rochelle Aytes. Les développeurs de « ÉCRASER » sont Ryan et Thomas, tandis que Ryan produit avec Justin Lin, Neal Moritz, Marney Hochman, Pavun Shetty, Billy Gierhart, Andy Dettman et Paul Bernard.

Selon le Hollywood Reporter, « ÉCRASER » a été annulée deux semaines avant la fin de la saison 6. Des médias spécialisés ont expliqué que la raison de cette annulation n’est pas due aux audiences, qui se sont améliorées. Quelle est donc la raison ? Ici, nous vous disons.

« SWAT » a été créée le 2 novembre 2017 (Photo : Star Channel)

L’ANNONCE DE L’ANNULATION DE « SWAT » APRÈS 6 SAISONS

La présidente de CBS Entertainment, Amy Reisenbach, a statué sur l’annulation de la série « SWAT » après six saisons.

« Sur six saisons, les incroyables talents de la distribution SWAT dirigée par Shemar Moore, les scénaristes, les producteurs et l’équipe dirigée par les producteurs exécutifs Shawn Ryan, Andy Dettman et Aaron Rahsaan Thomas nous ont apporté des épisodes captivants et bourrés d’action qui ont également abordé d’importantes questions sociales. problèmes et contribué au succès de notre programmation aux heures de grande écoute »a déclaré l’exécutif dans un communiqué.

« Nous vous remercions sincèrement pour votre travail incroyable et votre passion et nous remercions également nos fans dévoués qui nous ont écoutés chaque semaine. »il ajouta.

« SWAT » est une série télévisée dramatique policière américaine, basée sur le film du même nom (Photo : Star Channel)

POURQUOI « SWAT » A-T-IL ÉTÉ ANNULÉ APRÈS 6 SAISONS ?

Les médias spécialisés, tels que screenrant, ont souligné que l’annulation de « SWAT » n’est pas due aux cotes d’écoute. En fait, la série a augmenté son audience totale au cours de la dernière saison, atteignant en moyenne 6,82 millions de téléspectateurs (selon Nielsen).

La vérité est que l’annulation de « SWAT » est due au fait que la série est une coproduction entre CBS et Sony, et que l’industrie se dirige vers des studios qui ont la pleine propriété de leur série.

L’un des producteurs exécutifs de l’émission, Shawn Ryan, a parlé de cette situation sur le podcast The Hollywood Reporter en mars dernier.

«Vous ne verriez jamais cette situation il y a 15 ans. … Il n’y a aucune raison pour que l’émission ne soit pas captée si ce n’est que l’économie de l’entreprise est en train de changer. Que CBS et Sony trouvent ou non un moyen de faire fonctionner financièrement la saison septRyan a expliqué.

Alors que de plus en plus de studios développent leurs propres services de streaming propriétaires, il est devenu plus important d’être les propriétaires complets de leur production. Une situation qui est priorisée dans le monde des séries.