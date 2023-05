Fast X Clip voit Jason Momoa poursuivre John Cena

Un nouveau clip de X rapide est sorti. Servir d’avant-dernier versement de la Rapide et furieux série de films, le film arrive en salles le 19 mai et la promotion de la suite se poursuit. Dans le nouveau clip, Jean Cena revient en tant que Jakob Toretto après avoir fait ses débuts en franchise dans F9, le film précédent. Jason Momoa peut également être vu dans son premier rôle de franchise en tant que méchant du film dans le nouveau clip, orchestrant ses hommes pour essayer de capturer Jakob vivant, sans savoir à quel point cela se révélera être une erreur. Vous pouvez regarder le clip ci-dessous, avec l’aimable autorisation d’IGN.





Dans le film, Momoa joue Dante Reyes, le fils d’Hernan Reyes – le baron de la drogue joué par Joaquim de Almeida dans Fast Five. Dante cherche à se venger de la mort de son père et s’avère être la plus grande menace pour la famille Toretto à ce jour. X rapide le réalisateur Louis Leterrier a récemment expliqué à quel point ce nouveau méchant introduit dans la franchise par Momoa est beaucoup plus chaotique que celui auquel il a dû faire face dans les films précédents.

« Dante est en admiration devant Dom [Vin Diesel] », a déclaré Leterrier à Total Film, qualifiant Dante de « pur chaos » d’un personnage. « Il l’a analysé. Il n’y a nulle part où se cacher, car il connaît Dom mieux qu’il ne se connaît lui-même. Dom rencontre vraiment son match avec Dante. »

La star de la franchise Michelle Rodriguez a également taquiné que Dante de Momoa est le plus redoutable de tous les méchants masculins du Rapide et furieux films. Elle doit faire cette distinction pour s’assurer que Charlize Theron obtient son crédit en tant que Cypher, mais Momoa brille néanmoins de mille feux dans le film, comme Rodriguez l’a taquiné.

« Je dirais qu’il est le meilleur méchant masculin que nous ayons eu dans toute la franchise, bien sûr parce que Charlize le tue », a déclaré Rodriguez, via Collider.





Fast X commence à clore l’histoire

Images universelles

Nous verrons comment tout cela se passe dans le film lorsque les Toretto sont confrontés à la colère de Dante. Rejoindre Vin Diesel en tant que Dom Toretto pour résister à la nouvelle menace comprendra les membres de la distribution de la franchise Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, John Cena, Jason Statham et Sung Kang. Les nouveaux membres de la distribution aux côtés de Momoa incluent Brie Larson, Rita Moreno et Alan Ritchson.

Louis Leterrier réalise le film et sera de retour pour diriger le onzième film, qui servira de dernier volet de la franchise cinématographique. Le scénario de X rapide vient de Dan Mazeau et Justin Lin. Diesel et Lin produisent avec Neal H. Moritz, Jeff Kirschenbaum et Samantha Vincent.

X rapide arrivera rapidement dans les salles de cinéma le 19 mai 2023. Le film sera mis en place Rapide et furieux 11 à paraître en 2025. Pour avoir un autre aperçu de X rapidevous pouvez voir la bande-annonce officielle complète ci-dessous avant la sortie du film.