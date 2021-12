Friendly Fire 8 : Officiellement annoncé pour 2022, date connue

FREEGUN Pantalon cross enfant Freegun Devo navy 2022 8 - 9 ans

Pantalon tout terrain enfant Freegun Devo navy Connu et reconnu pour être des pantalons de qualité à moindre coût, vos petits pilotes vont adorer les impressions et le confort des pantalons Freegun by Shot. Pour avoir un look parfait sur les terrains de motocross découvrez le maillot, gants et casque assortis. Egalement disponible en taille adulte. -Coupe préformée pour une meilleure position de pilotage -Construction générale en polyester 600D, léger et résistant -Entre jambe et genoux en Stretch Spandex -Renfort balistique à l’intérieur du genou, résistant à la chaleur et à l’abrasion -Assise renforcée pour une longévité accrue -Doublure ventilée pour garder le pantalon frais -Ceinture avec parties antidérapantes pour maintenir le maillot en place -Boucle micrométrique ajustable -Couleurs inaltérables -TPR et patches tissés de finition * Si vous hésitez entre deux tailles, préférez prendre la taille au-dessus pour être plus à l'aise. PANTALON ENFANT FREEGUNTaille4/5 ans6/7 ans8/9 ans10/11 ans12/13 ans Taille US 1820222426Tour de ceinture en cm5658646974Longueur de jambe en cm71.57478.59191