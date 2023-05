James Gunn dit que les membres de la distribution des Gardiens de la Galaxie seront dans Superman: Legacy

Alors que James Gunn dit adieu à Marvel Studios et au gardiens de la Galaxie avec la sortie de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, cela ne veut pas dire qu’il ne verra pas les mêmes acteurs. Au moins un des gardiens de la Galaxie fera partie du prochain grand projet cinématographique du cinéaste, Superman : Héritage. Tout en répondant à certaines questions des fans sur Twitter, Gunn a répondu à une personne qui a carrément demandé si « un membre de la distribution pour [Guardians of the Galaxy] » ferait partie de la Superman : Héritage jeter. Sa réponse a clairement indiqué que cela se produirait.





« Oui, » répondit sans ambages Gunn.

Bien sûr, la réponse courte nous amènera à nous demander à quel(s) acteur(s) Gunn pourrait faire référence, mais il semble que ce soit une chose sûre qui a peut-être déjà été réglée avec la ou les personnes qu’il a en tête. Il semble évidemment peu probable que l’un des membres de la distribution joue Clark Kent, car Gunn a déclaré qu’il recherchait quelqu’un de beaucoup plus jeune que Henry Cavill pour le rôle. Mais il y a certainement beaucoup d’autres rôles dans ce monde qui seraient appropriés pour le gardiens de la Galaxie équipe, et il semble intéressant de noter que Dave Bautista a fait campagne pour le rôle de Lex Luthor.

« Dès que j’ai vu cette photo de moi à côté de Lex Luthor, je me suis dit: » Mec, c’est vraiment intéressant « », a déclaré Bautista à ComicBook.com, faisant référence à une publication sur les réseaux sociaux de lui-même aux côtés du supervillain. « C’est intéressant pour moi. Je serais totalement partant pour ça, James Gunn. »





James Gunn résume l’histoire des Gardiens de la Galaxie

Nous devrons attendre et voir ce qui se passe avec Superman : Héritage, mais ce n’est que le début d’une nouvelle ère avec la DCU. Pendant ce temps, Gunn met fin à une autre ère avec la sortie de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Le film marque son dernier film Marvel Studios, étant donné que Gunn se concentrera sur l’élaboration de son DCU avec Peter Safran. Cela a été émouvant pour Gunn de dire au revoir au gardiens de la Galaxie personnages, bien qu’il dise également que cela ne le dérangerait pas s’ils continuaient dans le MCU sans lui.

« Ce ne serait absolument pas déloyal de ma part de continuer dans l’univers Marvel », a récemment déclaré Gunn à Empire. « J’aimerais voir tous les personnages qui restent [at the end of the film] obtenir des films en solo, ou rejoindre les Avengers, ou une nouvelle version des Gardiens, ou quoi que ce soit. »

Même ainsi, Dave Bautista et Zoe Saldana ont déjà dit qu’ils en avaient fini avec ces rôles après Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Mais Chris Pratt a également taquiné qu’il serait prêt à revenir en tant que Star-Lord dans le futur du MCU.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 joue maintenant dans les salles de cinéma, tandis que Superman : Héritage devrait sortir sur grand écran le 11 juillet 2025.