[Update] Oral-B iO: brosse à dents intelligente avec un entraînement magnétique innovant

Une affaire propre: Procter & Gamble a annoncé le prix et les détails des fonctionnalités innovantes de la nouvelle brosse à dents électrique Oral-B iO. Le groupe a présenté son aide au nettoyage intelligent au public pour la première fois au CES 2020.

Mettre à jour L’Oral-B iO est désormais disponible en magasin à partir d’un peu moins de 260 euros en trois versions différentes, Série 7, 8 ou 9.

L’Oral-B iO devrait être mis en vente cet été au prix de 299 euros. Le fabricant justifie le prix de vente élevé avec un nouveau type d’entraînement magnétique et des fonctions intelligentes.

Technologie magnétique et intelligence artificielle

Grâce à l’entraînement magnétique à faible frottement, l’Oral-B iO est censé nettoyer plus silencieusement et en douceur que les modèles à entraînement mécanique; selon le fabricant, les micro-vibrations assurent un résultat de nettoyage exceptionnellement approfondi. De plus, les capteurs associés à l’intelligence artificielle (IA) devraient reconnaître les zones à nettoyer plus en profondeur et informer l’utilisateur via l’application Oral-B. Pour ce faire, la brosse à dents se connecte au smartphone respectif via Bluetooth.

Oral-B iO indique avec un smiley si vous nettoyez correctement

L’Oral-B iO possède également le capteur de pression connu des autres modèles Oral-B, qui protège contre une pression excessive lors du nettoyage. Un visage souriant avec le coin de la bouche abaissé apparaît sur l’écran intégré de la brosse à dents, et un voyant rouge s’allume également. Si tout va bien, il y a un sourire avec un feu vert. L’écran affiche également une minuterie de nettoyage de deux minutes, accueille l’utilisateur le matin et fournit des informations sur les modes disponibles.