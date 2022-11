Sonic Frontiers : combien de temps faut-il pour terminer le jeu

Il est sorti récemmentfrontières sonores » le nouveau jeu 3D du hérisson bleu rapide qui a apporté une nouvelle perspective de sa mécanique en ayant un nouveau système de monde ouvert qui permet aux joueurs d’explorer un environnement à toute vitesse, actuellement considéré comme l’un des meilleurs jeux de Sonic en Ces derniers temps.

Étant un jeu divisé en grandes zones où vous pouvez vous perdre pendant des heures, beaucoup se sont demandé combien de temps il fallait pour terminer »Sonic Frontiers ». séga a déclaré que l’histoire principale du jeu prend environ 20 heures, des chiffres qui ont été confirmés par l’expérience du joueur, car beaucoup affirment que le jeu prend entre 20 et 30 heures.

Bien sûr, l’heure de temps dans le jeu dépendra de chaque joueur, car bien qu’il y ait des points clés qui font que l’histoire continue, il existe également une grande variété d’ajouts tels que des plates-formes et des boss de zone qui poussent le joueur à vouloir explorer chacun des environnements cartographiques.

Même » Sonic Frontiers » a ajouté un système de niveau similaire aux jeux RPG, où vous pouvez obtenir de nouvelles compétences pour Sonic et même augmenter son attaque et sa défense ou sa vitesse et son nombre total d’anneaux. Ainsi, terminer complètement le jeu peut prendre encore plus de temps que prévu, prolongeant l’histoire principale de 30 heures.

Cette durée va bien au-delà des jeux »Sonic the Hedgehog » les plus récents. Des titres antérieurs comme »Forces soniques » et le jeu 2D classique, »manie sonique », ont mis entre quatre et cinq heures pour battre leurs principaux modes d’histoire.

« Sonic Frontiers » a beaucoup plus à offrir en termes de contenu, car bien que son histoire ait une longue durée, les joueurs devront passer entre 40 et 50 heures pour voir tout ce que le nouveau jeu Sonic a à offrir.

À la fin du jeu, un mode Arcade est déverrouillé qui permet d’accéder à chacune des missions disponibles sur toute la carte, avec un total de 30 zones qui font allusion à d’autres zones des épisodes précédents de » Sonic the Hedgehog ».

»Sonic Frontiers » est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5Xbox One, Xbox série X|S et PC.