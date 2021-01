Stonehenge est peut-être le plus célèbre de tous les henges, de vastes monuments circulaires construits en bois ou en pierre qui jonchent la campagne britannique. Le monument préhistorique a probablement été érigé dans ce qui est maintenant l’Angleterre entre 3000 avant JC et 2000 avant JC et certains des des pierres ont été transportées depuis le pays de Galles voisin – pas un petit exploit pour une civilisation de l’âge de pierre.

Cela a certainement dû être un effort gargantuesque et cela soulève la question: pourquoi Terre ont-ils dérangé? Pourquoi les gens de l’âge de pierre ont-ils construit autant de poules?

« La réponse courte est que je ne sais pas et personne d’autre non plus », a déclaré Rosemary Hill, historienne et auteur de « Stonehenge » (Profile Books et Harvard University Press, 2008).

Avant d’aller plus loin, il est important de noter que, techniquement parlant, Stonehenge n’est même pas un henge. Le mot «henge» est en fait un terme relativement récent, défini pour la première fois par l’archéologue britannique Thomas Kendrick en 1932 comme signifiant une banque circulaire avec un fossé à l’intérieur et une ou plusieurs entrées dépassant la banque. « Mais Stonehenge est l’inverse, c’est une banque dans un fossé », a déclaré Hill à 45Secondes.fr.

Un autre fait amusant: même en ignorant l’ordre inverse du fossé et de la rive, la plupart des poules n’auraient toujours pas ressemblé à Stonehenge car elles étaient généralement en bois, ce qui est logique. Le bois est partout et est beaucoup plus facile à sculpter et à transporter, même s’il n’est pas aussi durable. Ce n’est qu’au XXe siècle que archéologues s’est rendu compte que la Grande-Bretagne se vantait autrefois d’une abondance de poules en bois qui ont depuis longtemps pourri et ont disparu de la vue.

«Après la Première Guerre mondiale, lorsque les gens ont commencé à survoler le pays, ils ont commencé à voir où se trouvaient ces constructions, car ils laissaient des traces sur le sol avec leurs monticules. Les gens n’avaient pas vraiment remarqué jusqu’à ce qu’ils aient une vue à vol d’oiseau, « Dit Hill. « Ils sont également assez uniques en Grande-Bretagne. »

En Irlande et en Bretagne, en France, il existe également des cercles de pierres anciens similaires, qui, bien que techniquement, ne se chevauchent pas dans les discussions académiques. Il y a aussi un monument en bois ressemblant à un henge datant de la fin de l’âge de la pierre et du bronze ancien qui n’est pas trop loin de Berlin, et d’un homme de 4500 ans monument « cercle de bois » au Portugal . Si nous comptons tous ces différents types de cercles ensemble, il y a pensé pour être des milliers parsemé dans les îles britanniques et dans certaines parties de l’Europe continentale. Alors, revenons à la question posée: pourquoi?

Les chercheurs ont proposé une myriade d’idées au fil des ans, suggérant que des monuments comme Stonehenge étaient utilisés comme terrains de chasse sacrés, lieux de rassemblement communautaire, calendriers astronomiques, structures d’amplification sonore , des cimetières ou même des havres de guérison ancienne. Les fouilles offrent des preuves à l’appui de certaines de ces affirmations.

« Ils ont trouvé [human] reste à Stonehenge , c’est donc une preuve solide qu’il s’agissait d’un site funéraire et qu’il est orienté vers le coucher du soleil pendant la solstice d’hiver », Expliqua Hill.« Donc, je pense que vous pouvez dire que c’est à voir avec les morts et les solstices. Il n’est pas déraisonnable de le considérer comme un site rituel et il n’y a aucune preuve que des gens y mangent ou y vivent. «

Mais ce n’est pas le cas pour d’autres poules comme le Murs de Durrington , qui se trouve d’ailleurs à seulement 3,2 kilomètres de Stonehenge et contient des preuves que des gens s’y régalent, apparemment sur du porc . « Henges aurait pu être utilisé pour différentes raisons, mais je ne sais pas et quiconque peut vous le dire avec certitude est trop ambitieux », a déclaré Hill. « Ce que les filles semblent avoir en commun, c’est qu’elles ne semblent pas avoir été enfermées et qu’elles étaient peut-être des lieux de rassemblement. »

Cette incertitude peut sembler être une réponse décevante à la question de savoir pourquoi les Européens de l’âge de pierre ont jugé bon de construire autant de monuments circulaires, mais il y a une sorte de magie dans l’ignorance, a déclaré Hill. « Stonehenge reste un mystère, et vous pouvez être un Druide ou un anthropologue ou un archéologue ou un New Ager et vous pouvez y apporter votre propre truc. «

