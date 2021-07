Ghostbusters: Afterlife Trailer #2 taquine le retour des Ghostbusters originaux

Une toute nouvelle bande-annonce pour Chasseurs de fantômes : l’au-delà est sorti. Réalisé par Jason Reitman, le fils de chasseurs de fantômes et Chasseurs de fantômes II réalisateur Ivan Reitman, la suite attendue devait initialement sortir en juillet 2020 avant de subir plusieurs retards en raison de la pandémie. Pour l’instant, Sony a décidé de sortir Chasseurs de fantômes : l’au-delà en novembre, et vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce de la sortie ci-dessous.

Jason Reitman dirige Chasseurs de fantômes : l’au-delà et co-écrit le scénario avec Gil Kenan. Ivan Reitman est revenu pour produire le long métrage. Principalement, le film suivra une nouvelle distribution de personnages, même s’il est connecté aux deux films originaux en partageant le même univers cinématographique. Notre nouvelle distribution comprend Carrie Coon, Mckenna Grace, Logan Kim, Finn Wolfhard, Celeste O’Connor et Paul Rudd.

Pendant ce temps, bon nombre de nos favoris des films originaux sont de retour pour reprendre leurs rôles. Nous savons que Vie après la mort ramène Bill Murray dans le rôle de Peter Venkman, Ernie Hudson dans le rôle de Winston Zeddemore et Dan Aykroyd dans le rôle de Ray Stantz, et bien que Harold Ramis ne soit plus avec nous, le film rendra hommage au défunt acteur et à Egon Spengler. Sigourney Weaver et Annie Potts sont également de retour en tant que Dana Barrett et Janine Melnitz, respectivement.

« Avoir cette formation sans cet homme [Ramis] se tenir là sur la ligne avec nous était un ajustement assez sérieux. Il sera très bien représenté dans le nouveau film, je peux vous le dire. Il est très honorablement représenté », a déclaré Aykroyd à propos d’honorer Ramis, via Entertainment Weekly.

Après avoir demandé à Ivan Reitman de remettre les clés à son fils Jason, Aykroyd a ajouté : « Il transmet l’ADN des deux premiers films directement à la nouvelle génération. C’est juste très amusant de voir ces jeunes acteurs formidables balancer la vieille Cadillac et avoir l’équipement entre leurs mains. L’histoire qui en découle est effrayante, drôle et sincère et aussi drôle. Et cela alimente la possibilité de plus de suivis avec ce groupe et avec d’autres qui veulent se joindre.

La ligne de connexion officielle se lit comme suit : « Après avoir été expulsés de leur maison, une mère célibataire et ses deux enfants sont obligés de déménager dans une ferme délabrée à Summerville, Oklahoma, laissée par le défunt grand-père des enfants, où une série de tremblements de terre inexpliqués se produisent bien qu’il ne soit situé sur aucune faille et que des choses étranges se produisent dans une ancienne mine qui appartenait autrefois au prétendu occultiste Ivo Shandor. »

« Les enfants découvrent l’histoire de leur grand-père avec les Ghostbusters originaux, qui ont depuis été largement oubliés par le monde au-delà de leur base de fans. Lorsque des phénomènes surnaturels liés au ‘Manhattan Crossrip of 1984’ de New York surviennent et menacent la ville, les enfants, ainsi que avec leur famille et leurs amis, doivent utiliser l’équipement des Ghostbusters pour le sauver. »

Chasseurs de fantômes : l’au-delà devrait sortir en salles le 11 novembre 2021. Cela n’a pas été une attente facile, mais j’espère que cela en vaudra la peine pour les fans de voir d’abord le film avec l’expérience théâtrale, et Dan Aykroyd a même dit qu’il J’ai hâte de voir les lignes sauvegardées autour du multiplex pour regarder le nouveau film. La nouvelle bande-annonce nous vient de Sony Pictures Releasing.

Sujets : Ghostbusters 3, Ghostbusters