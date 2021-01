Les Gardiens de la Galaxie ont eu Chris Pratt dans la mauvaise habitude de faire des bruits de Pew-Pew pendant le tournage

Le MCU a le don de choisir les acteurs parfaits pour jouer les rôles principaux de leurs films. Fidèle à cette tendance, le casting de Chris Pratt dans le rôle de Peter Quill alias Star-Lord de James Gunn dans la franchise Les Gardiens de la Galaxie semble être un match fait au paradis. Pourtant, alors que Pratt excelle à jouer le rôle du chasseur de primes espiègle et intergalactique, Gunn a récemment révélé sur Twitter que l’acteur avait une mauvaise habitude hilarante pendant le tournage.

Quand @prattprattpratt tire des canons spatiaux, il fait littéralement – et ce n’est pas une blague – accidentellement des sons de «pew pew» jusqu’à ce que je souligne qu’il le fait. Je ne sais pas si c’est dans le moment ou si c’est fou, mais c’est l’une de mes choses préférées. https://t.co/Hivdzd6er4 – James Gunn (@JamesGunn) 4 janvier 2021

Et maintenant je veux vraiment voir une bobine de blooper gardiens de la Galaxie avec Chris Pratt faisant des sons « pew pew » alors qu’il fait semblant de tirer avec son pistolet blaster. Mais Pratt n’est pas le seul acteur à recommencer à agir comme un enfant sur les plateaux d’un film de science-fiction. le Guerres des étoiles La franchise a également le même problème, Ewan McGregor étant bien connu pour faire des sons de sabre laser en jouant le rôle d’Obi-Wan Kenobi, et plus récemment Laura Dern admettant qu’elle a également fait des sons de blaster « pew pew » pendant le tournage Le dernier Jedi.

Malgré la mauvaise habitude de Pratt que James Gunn dû continuer à corriger sur les ensembles de Gardiens, l’acteur a été universellement adopté dans le rôle de Star-Lord et a été un facteur majeur dans la série de films basés sur les personnages de la liste D de Marvel Comics devenant une franchise majeure.

Gunn et Pratt ont déjà collaboré sur les deux premiers gardiens de la Galaxie films, et se préparent à commencer à travailler sur le troisième et peut-être dernier volet de la série. Alors que Gunn a fortement indiqué qu’il en aurait fini avec le MCU après le prochain Gardiens film, Pratt devrait jouer un rôle de soutien dans Thor: l’amour et le tonnerre, et peut-être plus de films au-delà.

Alors que Gunn et Pratt ont clairement eu une collaboration longue et fructueuse, le cinéaste semble avoir un faible pour un autre Gardiens acteur, ancien lutteur Dave Bautista. Lorsque Chance the Rapper a récemment publié une question sur Twitter se demandant comment Bautista parvient à agir si bien, Gunn a publié un long fil de réponses dans lequel il a expliqué ce qui fait de lui un acteur si spécial.

« [Dave Bautista] prend le métier au sérieux. Il est ancré dans une vraie émotion et n’est pas spectaculaire. La différence entre Dave et de nombreux acteurs-lutteurs est que lorsque vous regardez dans ses yeux sur le plateau, il est à la place qu’il est censé être, sans penser à ce qu’il va faire ensuite … Sa cruauté l’a distingué dès le premier moment où j’ai rencontré lui. Il s’agissait simplement de créer un espace où il pourrait venir se partager avec nous tous. «

Écrit et réalisé par James Gunn, Les gardiens de la galaxie Vol. 3 Le tournage débutera en février 2021. Sa date de sortie actuelle est prévue pour 2023.

Sujets: Guardians of the Galaxy 3, Guardians of the Galaxy Christmas Special, Guardians of the Galaxy