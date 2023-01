La fin de « Lockwood Agency » expliquée : ce qui est arrivé à Lucy, Anthony et George

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Basé sur la série de livres du même nom de Jonathan Stroud, « Agence Lockwood” (“Lockwood & Co” dans sa langue d’origine) est un Série Netflix britannique qui se déroule dans un monde en proie aux fantômes, où de grandes entreprises emploient des adolescents dotés de pouvoirs psychiques pour combattre le surnaturel.

Parmi les nombreuses agences d’entreprise avec du personnel adulte, une petite start-up est la seule : Lockwood & Co., mené par Anthony Lockwood (Cameron Chapman), un jeune homme d’affaires rebelle hanté par son mystérieux passé. Son équipe comprend George (Ali Hadji-Heshmati), un jeune compagnon brillant mais excentrique, et Lucy Carlyle (Ruby Stokes), une nouvelle venue extraordinairement douée qui, après la fin brutale de sa formation de chasseur de fantômes, s’est enfuie à Londres. .

Ce trio de renégats est sur le point de percer un mystère terrifiant qui va changer le cours de l’histoire. Après qu’une affaire se complique et qu’une maison brûle, Lockwood a deux semaines pour trouver 60 000 €, alors il décide d’écouter Lucy et de résoudre l’affaire Annabel Ward.

Anthony, Lucy et George résolvent une nouvelle affaire dans la série « Lockwood Agency » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « LOCKWOOD AGENCY » ?

Comme le premier volet de « Agence Lockwood» progresse, les protagonistes résolvent certaines affaires et affrontent des démons et des fantômes qui mettent leurs dons et compétences à l’épreuve, tandis qu’ils traitent avec d’autres agents et avec la DEPRAC, qui tente de faire fermer l’agence.

Mais le mystère le plus important de la saison est lié au crâne dans le bocal que George a volé et qui apparaît dans le premier épisode du Série Netflix. Par accident, Lucy découvre qu’à l’intérieur de ce bocal se trouve un fantôme de type 3, et lorsqu’elle entend sa voix, elle comprend qu’elle a le même pouvoir que Marissa Fitte.

Le crâne emmène Lucy à la maison Bickerstaff et l’équipe accepte une invitation au bal de Fittes, mais leur véritable objectif est de voler un livre dans la bibliothèque de l’agence. Plus tard, alors qu’ils percaient les mystères du verre d’os, Lockwood et Lucy découvrent que la vie de George est en danger.puisque Joplin veut le forcer à se regarder dans le miroir et lui dire tout ce qu’il perçoit.

Joplin veut retrouver l’esprit de son ancien professeur, Bickerstaff et pour y parvenir, elle utilise George. Quill Kipps essaie d’aider l’ami d’Anthony, mais un fantôme rouge l’attaque et c’est à George de le sauver, il est donc révélé que Quill perd sa capacité à voir les fantômes.

Lucy se porte volontaire pour descendre au mausolée pour sauver George. Pendant ce temps, Lockwood suggère de s’associer à l’agence de Quill pour affronter Winkman, qui se regarde également dans le miroir.

Lucy Carlyle découvre de nouveaux cadeaux vers la fin de la série « Lockwood Agency » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « LOCKWOOD AGENCY » ?

Lucy sauve-t-elle George ?

Alors que Lucy s’occupe de Pamela, qui veut maintenant la forcer à se regarder dans le miroir, Anthony affronte la Lame d’Or, un mercenaire lié à la mort des parents de Lockwood, et perd apparemment. Cependant, il se présente juste à temps pour sauver ses amis de l’esprit de Bickerstaff.

peu avant, Lucy oblige Skull à regarder le miroir et le brise, ce qui libère les âmes des sept personnes dont les os ont été utilisés pour le fabriquer.. Heureusement, tout le monde rentre chez lui en toute sécurité, Winkman est emprisonné et Barnes fait pression sur Anthony pour qu’il révèle qui lui a tiré dessus.

A la fin de la première saison de « Lockwood Agency », Anthony révèle à ses amis que c’est Espada de Oro qui l’a attaqué et qu’il a mentionné ses parents. De plus, il vous montre ce qu’il y a derrière la porte au-dessus. Qu’est-ce qui se cache dans cet endroit ? Sera-t-il diffusé dans la saison 2 ?

Qui est la Lame d’Or ? Le mercenaire rencontre Penelope Fittes dans une voiture et l’informe que DEPRAC a le cristal d’os et qu’il n’a pas pu tuer Lockwood. Pour qui travaillent-ils vraiment et que veulent-ils ?