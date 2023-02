John Wick : Chapitre 4 : combien de temps durera le nouveau film avec Keanu Reeves

La durée de » a été révéléeJohn Wick : Chapitre 4′‘, un film qui reverra Keanu Reeves comme l’assassin le plus populaire du cinéma. De nouveaux rapports confirment que le quatrième opus sera le plus long de la franchise, d’une durée de 2 heures et 49 minutes.

Le directeur Chad Stahelski, a précédemment confirmé que » John Wick: Chapitre 4 » serait le film le plus ancien, car le dernier opus, » John Wick 3: Parabellum », a duré au total 2 heures 11 minutes. «C’est plus long que les trois autres, mais pas aussi long, a dit Stahelski.

En plus de la durée, une nouvelle affiche pour »John Wick 4 » a également été révélée, où Reeves est considéré comme l’assassin titulaire devant la Tour Eiffel à Paris, un endroit qui sera l’endroit où se déroulera la majeure partie de l’intrigue du film aura lieu et sortira le 23 mars.

» John Wick: Chapitre 4 » suivra les événements de » Parabellum », Wick formant une nouvelle alliance pour éliminer tous les principaux membres de la table haute. En plus de Reeves, le film mettra en vedette la participation de ian mcshane et lance reddickqui reprendront également leurs rôles des précédents films » John Wick » en tant que Winston le propriétaire de l’hôtel Continental et Charon le concierge, respectivement.

De la même manière, »John Wick 4 » inclura de nouveaux acteurs au sein de son reportage, avec la participation de Donnie Yen, Hirojuki Sanada, Clancy Brown et bill skarsgård. Dans une interview, Skarsgard a évoqué son rôle de marquis de Gramont, le principal antagoniste du film. « Je l’ai toujours vu comme quelqu’un qui apprécie maintenant les costumes brillants qu’il porte. Il fonctionne comme le nouveau shérif qui a entrepris de débarrasser le monde de John Wick une fois pour toutes », a-t-il déclaré.

Bien que les chapitres 4 et 5 de « John Wick » aient été filmés consécutivement, un cinquième film n’a pas encore été officiellement éclairé. Cependant, deux autres projets dans l’univers cinématographique sont actuellement en développement : »The Continental » et »Ballerina ».

»The Continental » sera une nouvelle série de trois épisodes de Peacock qui explorera le passé de Winston, racontant comment il est devenu directeur de l’hôtel Continental en 1970. »Ballerina » sera un film dérivé mettant en vedette l’actrice Ana de Armas comme son personnage titulaire qui est apparu dans » John Wick 3 ». L’intrigue suivra l’histoire du meurtrier cherchant à se venger du meurtre de sa famille.

« John Wick : Chapitre 4 » sortira en salles le 24 mars 2023.