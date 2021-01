Nintendo Switch Pro: nouveau modèle avec support 4K et écran OLED?

Avec votre console actuelle, le Nintendo Switch, la société japonaise a remporté un énorme succès. Malgré quelques très bons titres, de nombreux joueurs se plaignent à plusieurs reprises du matériel plutôt médiocre, c’est pourquoi il existe depuis des mois. rumeurs persistantes pour garder un modèle révisé de la console, en quelque sorte Nintendo Switch Pro.

Nintendo Switch Pro: des notes sur les consoles améliorées ont fait surface

De nouvelles références à un tel modèle techniquement amélioré sont maintenant, comme le rapporte la bande dessinée, rencontré un dataminer. Cela porte le nom SciresM et avoir trouvé des documents dans lesquels un projet avec le Nom de code « Aula » le discours est. Il pense que ça pourrait être un Nintendo Switch Pro acte.

Le modèle standard de la Nintendo Switch (© Nintendo)

En outre, il devrait être évident d’après ces fichiers que ledit projet Résolution 4K pourrait soutenir. Cette hypothèse suggère au moins un des composants supposés installés Puce Realtek. En outre, «Aula» devrait également être un Propre écran OLED. Les deux seraient, s’il s’agissait en fait d’une mise à niveau du commutateur normal, améliorations significatives par rapport au modèle de base. On parle aussi d’un plus longue durée de vie de la batterie et une refroidissement amélioré du système.

Par rapport à d’autres types d’écrans, la technologie OLED permet contraste plus élevé et donc meilleure image. En particulier le meilleur niveau de noir et la consommation d’énergie relativement faible sont deux des grands atouts de ces écrans. Cependant, cette technologie est actuellement disponible encore assez cherpourquoi ça improbable semble qu’une Nintendo Switch Pro Jeux 4K en déplacement permettra. Il serait plus concevable que la puce Realtek 4K sur un TV correspondante si la console y serait connectée.

Bien que tout cela soit certainement sur une Nintendo Switch Pro pourrait suggérer, les fans devraient freiner leurs espoirs à cet égard. Dans une interview récemment publiée avec des collègues de Polygon affaiblis Doug Bowser, le président de Nintendo America, les rumeurs sur un modèle amélioré de la console. La raison simple à cela: la Nintendo Switch se vend toujours trop bonpour apporter une mise à niveau.