Pourquoi Netflix a changé la chronologie de la rencontre entre Diana et Dodi Fayed dans « The Crown »

La finale de la cinquième saison de « The Crown » a donné des indices importants sur le prochain et dernier épisode du célèbre série netflix. Ongle Diane Solitaire et isolée, elle prend la décision de rencontrer Dodi Fayed, même s’il convient de noter que l’histoire a changé la chronologie originale de cet événement.

Créé par Peter Morganle drame historique sur le règne de la reine Elizabeth II s’est développé à partir de son film « Queen » de 2006 et également de sa pièce de théâtre de 2013 « The Audience ».

De plus, Left Bank Picture et Sony Picture Television étaient les principaux producteurs de la série pour le plateforme de streaming, Netflix. La première saison comportait 10 chapitres et est sortie le 4 novembre 2016.

L’accueil du public a été positif et le site Web d’évaluation Tomates pourries rapporté sur un 88 % d’approbation pour le début du programme.

Ce dernier volet a également eu un bon accueil par le public. Cependant, le dernier arc impliquant la princesse Dianaa eu quelques changements majeurs dans les dates des rencontres entre elle et Dodi Fayed.

Avant de continuer, jetez un oeil ici bande-annonce de la saison 5 de « The Crown ».

POURQUOI NETFLIX A-T-IL CHANGE LE CALENDRIER ENTRE DIANA ET DODI FAYED ?

La cinquième saison remonte à la rencontre de Dodi Fayed (Khalid Abdalla) et Diana (Elizabeth Debicki). Cela a été fait plus tôt que prévu, comme dans la vraie vie, à plusieurs années d’intervalle.

La épisode 3, intitulé « Mou mou »commence par l’histoire de Origine de Dodi et de son père milliardaire, Mohamed Al Fayed (Salim Daw), faisant allusion à la relation des deux, qui seront les personnages principaux des saisons 5 et 6 de « The Crown ».

La série donne la priorité aux besoins du récit dramatique par rapport à la chronologie des événements de la vie réelle.

Dans la fiction, il est établi que Diana rencontre Dodi lors d’un match de polo en 1990, mais on sait que la première vraie rencontre a eu lieu en 1986même si c’était très bref.

Le patriarche de la famille Fayed a parrainé l’événement, espérant s’asseoir à côté de la reine Elizabeth II.. Cependant, celle qui a pris la chaise à côté de lui était la princesse de Galles. À ce moment là, Dodi est apparue, même si son séjour n’a pas duré longtemps et ils n’ont pas vraiment appris à se connaître avant 1997, qui a commencé leur relation.

La princesse Diana assise à côté de Mohamed Al-Fayed dans la saison 5 de « The Crown » (Photo : Netflix)

Dans le dernier chapitre, « Decommisioned », Diana rencontre Mohamed Al-Fayes et sa femme lors d’un récital de ballet. Le magnat invite la princesse de Galles à passer l’été à Saint-Tropez et elle accepte. Dans le même temps, Dodi propose au Mannequin américain, Kelly Fisher.

L’histoire de la vraie vie était différente, alors que Dodi lève sa nouvelle fiancée pour accompagner Dian.un. Cela prépare les téléspectateurs aux événements tragiques de la sixième saison, qui conduira à la mort des deux le 31 août 1997.