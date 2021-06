Qui a tué Sara : 5 faits sur Ximena Lamadrid

Comme c’est arrivé avec Manolo Cardona, Xiména Lamadrid catapulté à la renommée internationale depuis qu’elle a joué Sara Guzmán dans Qui a tué Sara. La série mexicaine, qui est devenue le grand succès mondial de Netflix, suit l’histoire d’Álex, qui cherche non seulement à savoir pourquoi sa sœur cadette est morte après la chute d’un parachute, mais a aussi soif de vengeance contre la famille Lazcano, qui étaient les coupables de son emprisonnement de 18 ans.

Et, même si la première saison de Qui a tué Sara a montré un excellent niveau d’acteur de l’ensemble de la distribution, c’était dans la deuxième édition qu’ils pouvaient le plus montrer. Même si, dans les derniers chapitres publiés le 19 mai sur Netflix, celui qui s’est le plus démarqué était Ximena Lamadrid, l’interprète de Sara Guzmán qui, malgré le fait que son personnage décède dans le premier chapitre, a plusieurs apparitions sous forme de flashbacks.







Mais, de nombreux fans se demandent qui est cette actrice et pourquoi elle a obtenu un tel rôle principal à seulement 24 ans. Eh bien, dans Spoiler, nous révélons cinq faits inconnus sur Ximena.

5 faits inconnus sur Ximena Lamadrid :

1. Passionné d’acteur depuis son plus jeune âge :

5 juin 1996 Xiména Lamadrid Il est né à Cancun, au Mexique, mais très jeune, il a déménagé aux Émirats arabes unis où son amour pour le théâtre est né. Et pour réaliser ses rêves, à 19 ans, il s’installe aux États-Unis, où il obtient un baccalauréat en théâtre de la Tisch School of the Arts de l’Université de New York, une carrière qui lui a pris deux ans.

Ximena Lamadrid a commencé à s’intéresser à la comédie dès son plus jeune âge. Photo : (@ximenalamadrid)



2. Premiers projets :

En 2017, il a commencé sa carrière dans des projets tels que Truth or Consequence, il a continué avec Sovereign Blue en 2018 et en 2019 il a fait partie de Mud and Honey et Las Lobitas, Los Angeles. Mais, en 2020, son travail a pris un autre niveau lorsqu’elle a joué dans le casting de On the Rocks de Sofia Coppola, où elle a joué Mandy.

Who Killed Sara a été son plus gros succès. Photo : (Netflix)



Même ainsi, son plus grand succès est venu avec Qui a tué Sara puisque, grâce au fait qu’il s’agissait d’un produit Netflix, il a été vu dans le monde entier.

3. Elle est très amoureuse :

Juan Pablo García est le nom du propriétaire du cœur de Lamadrid depuis mai 2019. Chaque fois qu’elle en a l’occasion, la jeune femme de 24 ans n’hésite pas à partager son amour et sa complicité à travers les réseaux sociaux.

4. Amoureux des animaux :

Malgré le fait que Ximena se déclare généralement fan des animaux, son plus grand amour est les chats. Gucci et Juan Dior sont les prénoms qu’il a donnés à ses deux amis félins qui, eux aussi, ont une grande place sur son compte Instagram.

5. Il a un frère musicien :

Plus d’une fois, Lamadrid a démontré le grand lien qu’il entretient avec son jeune frère, Julián. Le jeune homme, tout juste âgé de 18 ans, a sorti son premier EP à Dubaï et, à partir de là, son succès musical ne s’est pas arrêté, ce dont l’actrice est de plus en plus fière. En fait, à plusieurs reprises, le plus jeune de la famille d’artistes a été comparé à Cat Stevens.