Tout savoir sur l’acteur qui incarne Namor dans Black Panther 2

Black Panther : Wakanda Forever introduit un nouveau personnage puissant dans la mythologie MCU avec Namor. Tout sur l’acteur qui l’interprète !

©IMDBTenoch Huerta comme Namor

Panthère noire : Wakanda pour toujours suit les alternatives de la puissante nation africaine après la mort de son roi et protecteur, T’Challa. Vient ensuite une menace venue du fond de l’océan avec l’attaque de la ville de Talokan menée par le mutant Namorqui possède des capacités uniques telles qu’une force surhumaine, la capacité de voler et la capacité de survivre à la fois sous l’eau et à la surface.

Qui incarne ce personnage aux racines latines ? L’acteur qui prête son corps à Namor c’est Ténoch Huerta, d’origine mexicaine, et âgé de 41 ans. Son père, un cinéphile, l’inscrit à un cours de théâtre avec María Elena Saldaña et étudie plus tard avec Carlos Torres Torrija et Luis Felipe Tovar. Il a également étudié la communication et le journalisme à la Faculté des hautes études d’Aragon et a travaillé comme caméraman avant de vivre du métier d’acteur.

La course de Ténoch Huerta en tant qu’acteur, il a commencé en 2006 et a rapidement eu une poussée importante quand Gaël García Bernal Il l’a choisi comme protagoniste de son premier travail de metteur en scène intitulé Déficit qui est arrivé au Festival de Cannes. En 2008, il participe au film Nésius et après ce film, qui a reçu de bonnes critiques, il est devenu habituel dans sa carrière professionnelle de faire partie d’innombrables bandes.

Tenoch Huerta et une carrière professionnelle en plein essor

Quelques oeuvres remarquables de Ténoch Huerta? En 2010, il a participé à Nomadecassette dans laquelle il est en couple avec l’actrice Lucy Liu et en 2012 a participé à Obtenir le gringoProtagonisée par Mel Gibson. À la télévision, il a participé à la série sur la chaîne onze Le Minondo (2010). De plus, il a caractérisé Emiliano Zapata dans Le charme de l’aigle (2011) et un boxeur dans Chloroforme (2012). De toute évidence, ses emplois lui donnaient de plus en plus de visibilité.

Déjà en 2018, il a rejoint le casting de Narcos : Mexique où il a donné vie au trafiquant de drogue Rafael Caro Quintero. Plus tard, en 2021, son incorporation dans le Univers cinématographique Marvel Quoi Namorle chef Talokan et antagoniste lors des événements de Panthère noire : Wakanda pour toujours où ce personnage attaque le peuple africain qui n’a plus T’Challa pour le défendre.

Ténoch Huerta Il est un militant de la lutte contre le racisme au Mexique et lors de la présentation du film il a déclaré : « Je viens du quartier et grâce à l’inclusion je suis là »montrant clairement son appréciation pour l’opportunité unique de rejoindre le MCU en tant que premier super-héros latino de la marque. Namor fait du bruit et les fans du monde entier célèbrent la performance de l’acteur en tant que personnage.

