Objet interstellaire ‘Oumuamua est un morceau en forme de crêpe d’une planète semblable à Pluton

Le premier visiteur connu de l’espace interstellaire, « Oumuamua, était probablement une puce en forme de crêpe d’un monde semblable à Pluton, selon les chercheurs.

Ces découvertes pourraient faire la lumière sur ce dont une nouvelle classe de planète, un exo-Pluton, est constituée, ont ajouté des scientifiques.

Les astronomes ont détecté pour la première fois le mystérieux visiteur nommé 1I / ‘Oumuamua – qui signifie « éclaireur’ ‘ou « messager’ ‘en hawaïen – en 2017. « La vitesse et la trajectoire d’Oumuamua ont révélé qu’il provenait de l’extérieur du système solaire, ce qui en faisait le premier objet interstellaire connu.

En rapport: ‘Oumuamua: le premier visiteur interstellaire du système solaire expliqué en photos

Le deuxième objet interstellaire connu, 2I / Borisov, a été détecté en 2019. Borisov était très clairement une comète, crachant des gaz et possédant une composition semblable à celle des comètes vues depuis longtemps dans le système solaire.

Une comète interstellaire? Astéroïde? Autre chose?

Le concept d’un artiste de l’objet interstellaire «Oumuamua» sous la forme d’un disque en forme de crêpe. Une nouvelle étude suggère qu’il faisait autrefois partie d’une exoplanète semblable à Pluton. (Crédit d’image: William Hartmann)

À bien des égards, «Oumuamua ressemblait à une comète. Par exemple, les scientifiques ne pouvaient pas expliquer ses mouvements dans l’espace par la seule force de gravité. Cela suggérait que « Oumuamua projetait du gaz de son côté ensoleillé qui le poussait comme une fusée », a déclaré le co-auteur de l’étude Steven Desch, astrophysicien et planétologue à l’Arizona State University à Tempe.

Cependant, si ‘Oumuamua était une comète, elle ne ressemblait à aucune autre vue dans le système solaire. Il manquait de gaz qui s’échappait détectable, contrairement aux grosses queues généralement repérées en provenance des comètes. De plus, sa forme – ressemblant à un cigare ou à une crêpe – ne ressemblait à aucune comète connue. De plus, la poussée semblable à une fusée vue depuis ‘Oumuamua était plus forte que ce que les chercheurs attendaient des comètes.

Toutes ces caractéristiques bizarres d’Oumuamua ont même conduit certains chercheurs à spéculer qu’il avait des origines extraterrestres.

« Tout le monde s’intéresse aux extraterrestres, et il était inévitable que ce premier objet en dehors du système solaire fasse penser aux extraterrestres », a déclaré Desch dans un communiqué. « Mais il est important en science de ne pas sauter aux conclusions. »

Maintenant, les scientifiques découvrent qu’Oumuamua n’est peut-être pas une technologie extraterrestre, mais une puce d’un monde semblable à Pluton.

Un nouvel objet étrange

Les chercheurs ont émis l’hypothèse que «Oumuamua n’était pas fait en grande partie de glace d’eau comme les comètes connues, mais peut-être d’autres types de glaces. Ils ont calculé à quelle vitesse ces glaces se sublimeraient – passeraient d’un solide directement à un gaz – alors que « Oumuamua volait près du soleil et la poussée semblable à une fusée qu’il obtiendrait de ces gaz qui s’échappaient.

Les scientifiques ont également noté que certaines glaces sont beaucoup plus réfléchissantes qu’on ne le pense souvent. Si ‘Oumuamua était fabriqué à partir de ces glaces brillantes, il pourrait être plus petit que ce qui avait été précédemment estimé en fonction de la lumière que les astronomes y ont détectée. Une taille plus petite pour le visiteur interstellaire signifierait que toute poussée de gaz sublimateurs aurait un effet plus important que ce qui est habituellement vu avec les comètes, aidant à expliquer la vitesse inattendue avec laquelle il s’est éloigné du soleil.

Les chercheurs ont découvert qu’une glace en particulier – l’azote solide – pourrait expliquer toutes les caractéristiques et le comportement d’Oumuamua. De la glace à l’azote solide est visible à la surface de Pluton et de Triton, ce qui suggère que ce visiteur interstellaire pourrait être fabriqué à partir du même matériau. «C’était très satisfaisant d’affiner nos calculs et de voir tout se mettre en place», a déclaré Desch.

Tout azote gazeux s’échappant d’Oumuamua aurait été très difficile à détecter pour les astronomes avec les télescopes utilisés pour le surveiller. « En substance, il y avait une queue comme on pourrait s’y attendre pour une comète, c’est juste qu’à cause de ce dont elle est faite, nous ne l’avons pas détectée », co-auteur de l’étude Alan Jackson, astrophysicien et planétologue en Arizona State University à Tempe, a déclaré 45secondes.fr.

Un flapjack interstellaire

Illustration d’un artiste de l’évolution de l’objet interstellaire ‘Oumuamua, dont la forme étrange et allongée peut provenir des forces de marée. (Crédit d’image: YU Jingchuan du planétarium de Pékin)

Ces nouvelles découvertes suggèrent que «Oumuamua avait plus la forme d’une crêpe que d’un cigare. Il peut également être plus petit qu’on ne le pensait auparavant – seulement 147 sur 144 sur 24 pieds (45 sur 44 sur 7,5 mètres) lorsque les astronomes l’ont détecté pour la première fois. En comparaison, des estimations antérieures suggéraient que «Oumuamua mesurait environ 1 300 pieds (400 m) de long.

Les chercheurs ont suggéré que «Oumuamua n’était probablement pas plat lorsqu’il est entré pour la première fois dans le système solaire. Cependant, la lumière du soleil l’a finalement érodé en un éclat, usant plus de 95% de sa masse.

« La même chose devrait se produire avec les comètes de glace d’eau, mais à un niveau beaucoup plus petit », a déclaré Jackson. La glace d’eau se sublime beaucoup plus lentement que la glace à l’azote, a expliqué Desch. En outre, Jackson a noté que ‘Oumuamua est peut-être resté ensemble comme une seule pièce car il s’est sublimé parce qu’il était fait du même matériau – en revanche, la plupart des comètes du système solaire sont des mélanges de roche, de glace d’eau et d’autres ingrédients’, alors ils ont tendance à s’évaporer de manière inégale. C’est en partie pourquoi les comètes se désagrègent souvent lorsqu’elles passent très près du soleil. «

‘Origine Oumuamua: Comment est né notre mystérieux visiteur interstellaire

Ces découvertes suggèrent que des objets interstellaires tels que ‘Oumuamua peuvent nous donner notre première vue d’un type de planète jusque-là inconnu – une exo-Pluton. Dans l’ensemble, «Oumuamua est peut-être le premier échantillon connu d’une exoplanète introduite dans le système solaire, ont déclaré les chercheurs.

« La pensée que ce que nous avons vu pourrait être un morceau d’une exoplanète réelle est passionnante », a déclaré Desch.

Morceau d’un exo-Pluton

Sur la base de la vitesse et de la trajectoire d’Oumuamua, les chercheurs ont suggéré que ce fragment de glace azotée presque pure avait été éjecté d’un jeune système stellaire il y a environ 400 millions à 500 millions d’années, peut-être du bras Persée de la Voie lactée. Quand il s’agit d’appeler cette classe d’objets potentiellement nouvelle, Desch a suggéré des fragments d’exo-Pluton ou des fragments de type Pluton, tandis que Jackson a suggéré des comètes azote-glace.

Les scientifiques ont calculé la vitesse à laquelle les impacts cosmiques auraient fait tomber des morceaux de glace sur les surfaces de Pluton et de corps similaires au cours de l’histoire du système solaire. Ils ont estimé que de telles collisions pourraient avoir généré 100 trillions de fragments, dont environ la moitié sont de la glace d’eau et l’autre moitié de la glace azotée. Dans l’ensemble, « environ 1 comète sur 1000 dans notre système solaire doit être des objets comme ‘Oumuamua », a déclaré Desch. Un tel exemple pourrait être la comète C / 2016 R2, découverte en 2016, a-t-il noté.

Les chercheurs ont également calculé les chances qu’une comète azote-glace d’une autre étoile atteigne notre système solaire. Leurs découvertes suggèrent que « les confins de nombreux systèmes planétaires ressemblent beaucoup aux nôtres », a déclaré Jackson. « Il est difficile d’obtenir des informations sur les confins des systèmes exoplanétaires avec les méthodes que nous utilisons habituellement pour rechercher des planètes, donc cela nous donne un moyen unique d’avoir une idée de ce à quoi ressemblent les systèmes exoplanétaires. »

Les futurs télescopes tels que l’observatoire Vera Rubin au Chili pourraient aider à scanner régulièrement d’énormes parties du ciel et détecter encore plus d’objets interstellaires pour en savoir plus sur eux. En outre, « il y a également eu des travaux sur des concepts de missions spatiales qui pourraient intercepter un futur objet comme ‘Oumuamua », a déclaré Jackson. « C’est pour moi une perspective incroyablement excitante – un examen de près de quelque chose qui provient de l’extérieur de notre système solaire. »

Les scientifiques ont détaillé leurs résultats en ligne le 16 mars dans une étude divisée en deux articles, que vous pouvez trouver ici et ici, dans le Journal of Geophysical Research: Planets, et à la Conférence des sciences lunaires et planétaires.

Publié à l’origine sur 45secondes.fr.