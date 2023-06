Jeremy Renner reviendrait au MCU « en un clin d’œil »

Après avoir débuté l’année avec un passage aux soins intensifs, l’acteur Jérémy Renner hâte de reprendre le travail. Mieux connu des fans de Marvel pour son rôle dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Clint Barton, alias Hawkeye, Renner a été horriblement blessé le 1er janvier lorsqu’il a été écrasé par un véhicule de déneigement. Il a été affligé de blessures graves qui l’ont laissé dans un état critique. Renner a depuis été libéré et poursuit sa convalescence à la maison, se débrouillant assez bien à ce stade pour s’aventurer à l’extérieur pour des sorties en famille.





Selon The Direct, Renner était également présent à la convention Phoenix Fan Fusion à Phoenix, en Arizona, vendredi. Répondant à quelques questions avec les fans présents, l’acteur a abordé son avenir potentiel dans l’univers cinématographique Marvel. Bien qu’il ne semble pas y avoir de plans concrets pour le moment pour ramener Clint Barton au MCU, Renner indique clairement que tout ce qu’il faudrait pour qu’il se présente, c’est que quelqu’un de Marvel Studios appelle.

« Si Marvel veut que je revienne, je le ferai en un clin d’œil », aurait déclaré Renner, par Légion de sable.

Depuis son hospitalisation, le Oeil de faucon star a fait ses débuts dans une nouvelle émission sur Disney +. Il est l’hôte de Rennervations, une émission de téléréalité qui suit Renner alors qu’il aide à restaurer différents types de véhicules, une autre de ses passions. Renner a également été vu dans la deuxième saison de la série Paramount + Maire de Kingstown, dont la première a eu lieu des semaines après l’accident de chasse-neige en janvier. Il n’est pas encore clair si l’une ou l’autre de ces émissions avancera sur leurs services de streaming respectifs pendant des saisons supplémentaires, et l’avenir de Renner en tant qu’acteur n’a pas encore été vu.

Jeremy Renner reviendra-t-il en tant que Hawkeye ?

Renner avait précédemment suggéré qu’il n’avait aucune idée si Hawkeye reviendrait ou non après le Oeil de faucon série. L’émission aide à faire de Hailee Steinfeld le nouveau Hawkeye, il se pourrait donc que les dirigeants de Marvel Studios cherchent à s’éloigner de Clint Barton. Renner ne pouvait que dire qu’il était enthousiasmé par le spectacle et ne pouvait pas dire d’une manière ou d’une autre ce qu’il adviendrait de son personnage par la suite.

« Je n’ai pas de boule de cristal ou je ne suis pas devin », a-t-il déclaré à GamesRadar. « Mais avoir Hailee et ces personnages, je pense que cela ouvre la porte à six grands épisodes pour ce type d’événement télévisé. Après cela, je n’en ai aucune idée. Mais ces six épisodes sont assez excitants. »

Même si Renner n’obtient pas une autre série sur Disney + où il jouait un rôle central, comme avec Oeil de faucon, une apparition spéciale au minimum semble toujours plus probable qu’improbable. Il y a un tas de projets à venir pour le MCU qui offriraient de nombreuses opportunités pour une apparition de Clint. Cela inclut même de nouveaux Vengeurs films, avec Les Vengeurs : Dynastie Kang prévu de commencer le tournage au début de l’année prochaine. Si Renner veut s’impliquer, il y a de fortes chances que nous le reverrons un jour en tant que Hawkeye d’une manière ou d’une autre.