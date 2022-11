Les morts les plus tristes que « Manifiesto » ait connues au cours de ses quatre saisons

« Manifeste » (« Manifest » en anglais) a récemment créé la première partie de sa quatrième saison et le la fin a quitté le public en larmes le long de la série netflixdivers personnages ont dit au revoir après avoir été victimes de morts tragiques.

Les fans sont ravis de voir comment l’histoire se termine avec le les 10 derniers épisodesbien qu’encore n’ont pas reçu de date de sortie officielle.

Si vous avez suivi le programme depuis le début, lorsque diffusé la saison 1 sur NBCVous avez probablement déjà vécu la perte de certains personnages. Bien que « Manifesto » n’atteigne pas les niveaux de « Game of Thrones », qui tue les personnages principaux toutes les deux minutes, oui il a du sacrifier quelques coups de coeur du public.

Avant de continuer, jetez un oeil ici bande-annonce de la saison 5 de « Manifesto ».

QUELLES ONT ÉTÉ LES MORT LES PLUS TRISTES DE « MANIFESTO » ?

5. Anna Ross

Au départ, Anna Ross n’était pas le personnage le plus aimé du public, car elle protégeait Angelina et Eden depuis longtemps. Cependant, nous réalisons plus tard qu’elle est aussi une victime et a été manipulée par Angelina en pensant que Ben était une mauvaise personne.

Après avoir réalisé son erreur, il a essayé d’aider Ben à convaincre Eden que son père n’était pas tel qu’il avait été dépeint. Alors que le public commençait à s’échauffer pour elle, elle devint l’une des victimes du tueur en série, laissant la jeune fille très affectée.

4. Violet Wheeler

Alors qu’on pensait que Cal pourrait profiter de sa scène avec cinq ans de plus aux côtés de Violet Wheeler, avec qui il développait un lien affectif, la série a décidé de nous enlever tout espoir.

Elle était également passagère et vivait dans l’antre d’Adrian. Peu de temps après, ils sont sortis à un rendez-vous, où ils se sont embrassés et ont eu une excellente chimie. Cependant, elle a fini par être l’une des victimes de Kenneth Meyer, le tueur en série du vol 828. Pour aggraver les choses, Cal a été considéré comme l’un des suspects de sa mort, car il était la dernière personne à la voir.

3. Pete Baylor

Pete Baylor est un autre des personnages qui génère des conflits dans le public, car il a de nombreuses nuances de gris. Au début, il semble n’être qu’une marionnette de son frère et a commis des actes terribles, mais il était clair qu’il n’aimait pas les faire.

La réalité est que son lien avec son frère était très fort et qu’il n’avait pas la capacité d’y mettre une limite. De plus, à partir de son interaction avec Angelina, on peut supposer que, dans un autre contexte, il aurait pu la faire aller dans une autre direction. Au fond, c’était un homme gentil qui se laissait influencer pour le pire. Par conséquent, de nombreux téléspectateurs auraient aimé le voir donner une chance avant de le tuer.

2. Pierre de Grâce

Les moments entre Grace et Ben Stone ont été parmi les plus déchirants de « Manifest ». Depuis la première saison, on a vu le conflit qu’elle a eu, après avoir pensé qu’elle avait perdu son mari et son fils.

Quand Angelina l’a poignardée dans la saison 3, ce fut l’un des moments les plus tristes de la série jusqu’à ce point. Pour ajouter du drame, sa mort a été lente, car l’antagoniste l’a laissée saigner au sol, mais cela lui a permis de voir son fils, Cal, qui était revenu cinq ans plus âgé.

Scène de la mort de Grace à la fin de la s3. Cela ne peut pas se terminer de cette façon, le manifeste doit être enregistré #SaveManifest #ReshopManifest pic.twitter.com/PwSW7YnzWP — Alicia ✈️🍨🍓❄ (@Aliciadfortner) 25 juin 2021

1. Zeké

Au départ, la relation entre Zeke et Michaela n’était pas aussi favorable en raison du lien qu’elle entretenait encore avec Jared, son ex-fiancé. Cependant, au fil des saisons, le personnage de Matt Long a fini par devenir très apprécié.

Bien qu’il ne soit pas un passager du vol 828, il avait des pouvoirs, et nous avons finalement compris le but de Zeke dans la première moitié de la saison 4. Il voulait soutenir Michaela et sa famille de toutes les manières possibles, même si cela lui coûtait la vie. .

Elle a utilisé ses capacités empathiques pour absorber la maladie de Cal afin que le jeune homme puisse survivre. En retour, il a marqué sa propre fin tandis que il a rendu son dernier souffle dans les bras de Michaela.