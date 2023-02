Pourquoi Mariposa de Barrio a-t-il été retiré de Netflix et où le regarder ?

Netflix

Netflix a retiré Mariposa de Barrio de son catalogue, bien qu’il s’agisse d’une production réussie, voyez pourquoi.

©IMDBAngélica Celaya, Vanessa Pose, Alma Matrecito et Stephanie Arcila à Mariposa de Barrio

papillon de quartier C’était l’une des séries les plus regardées de Netflix et, au moins au Mexique, ainsi que d’autres contenus, tels que Betty la moche, Il est toujours resté parmi les plus vus sur la plateforme, cependant, Pourquoi ne fait-il plus partie du catalogue du géant du streaming ?

La réponse courte est que Netflix continue de miser sur les productions originalesdonc, malgré le succès de plusieurs séries, comme celles évoquées plus haut ou encore Cobra Kaï, il est fort probable que Netflix ait décidé d’utiliser cet argent pour investir dans des productions originales et attirer de nouveaux abonnéscomme il l’a fait avec Merlin soit toi et même des films comme pinocchiode Guillermo del Toro.

La série Jenni Rivera: Papillon du quartier raconte l’ascension tumultueuse de la chanteuse mexicaine Jenni Rivera, de son passé abusif au succès en tant que chef d’orchestre.

+ Où voir Mariposa de Barrio, c’est sur Netflix ?

Malgré que Mariposa de Barrio n’est plus sur Netflix depuis le 9 févrierainsi que d’autres offres issues de son catalogueVous pouvez toujours regarder la série diva du groupe en streaming.

L’une des options est de regarder les 91 épisodes via Telemundo et, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez également le faire via Peacock, la plateforme de streaming du réseau de télévision américain. Mariposa de Barrio met en vedette Gabriel Porras, Rosalinda Rodríguez, Angélica Celaya, Adrián Carvajal, Emmanuel Morales, Tony Garza et Uriel del Toro, entre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?