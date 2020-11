Le mari de Christina Perri: qui est Paul Costabile?

Ceci est dévastateur.

Christina Perri s’est rendue sur Instagram le 24 novembre pour révéler qu’elle et la petite fille de son mari Paul Costabile étaient «nées silencieuses» après que Perri ait été admise à l’hôpital pour des complications de grossesse la semaine dernière.

Elle était dans son troisième trimestre.

«Hier soir, nous avons perdu notre petite fille. elle est née silencieuse après avoir combattu si durement pour arriver à notre monde. elle est en paix maintenant et vivra pour toujours dans nos cœurs », a écrit Perri sous-titré une photo de la main de sa fille la serrant avec les doigts de son mari.

Costabile a partagé la même photo et la même légende, ajoutant: “Cela fait quelques semaines difficiles et nous sommes très reconnaissants pour l’effusion d’amour et de prières de vous tous.”

Qui est le mari de Christina Perri, Paul Costabile?

Lisez la suite pour plus de détails sur le mari de Perri, y compris comment il l’aide à traverser cette perte tragique et impensable.

Costabile et Perri ont déjà un enfant ensemble.

Perri a donné naissance au premier enfant du couple, Carmella Stanley, le 17 janvier 2018.

“Le plus beau cadeau que nous ayons jamais connu !!! Bienvenue dans le monde où Carmella Stanley Costabile est née aujourd’hui”, a écrit Costabile dans un post Instagram.

«Maman et notre petite principessa vont très bien. Papa n’arrête pas de pleurer! », A-t-il ajouté.

Il est resté à ses côtés dans une tragédie impensable.

En janvier de cette année, Christina Perri a révélé qu’elle avait fait une fausse couche à 11 semaines et a partagé son histoire sur les réseaux sociaux.

«Je veux continuer à aider à changer l’histoire et la stigmatisation entourant les fausses couches, le secret et la honte», elle a dit à l’époque.

«Je suis tellement triste mais pas honteux. Je me rappelle à quel point les femmes sont incroyables et puissantes pour faire la vie et guérir. A toutes les mères qui ont été ici et qui seront ici, je te vois et je t’aime », a-t-elle poursuivi.

«Quand le moment sera venu, nous essaierons à nouveau, mais aujourd’hui, nous pleurons notre petite vie perdue», a-t-elle ajouté.

Paul Costabile savait que Christina Perri était «celle» le jour où il l’a rencontrée.

Paul Costabile est un journaliste de divertissement, et Christina et lui se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’il l’a interviewée sur le tapis rouge.

Costabile a en fait envoyé un e-mail à sa mère le jour où il a rencontré Perri, lui disant qu’elle serait sa future épouse.

«Je savais que le jour où je l’ai rencontrée, je voulais l’épouser. Nous avons toujours parlé de ce genre de choses, et au fur et à mesure que les choses se passaient, nous avons fait des allers-retours sur la planification », a-t-il déclaré à propos de leur mariage en décembre 2017.

“Puis [we] décidé, tu sais quoi? Supprimons toute l’occupation de la planification pour cette année. Nous avons tellement d’autres choses en cours, allons simplement à la mairie et faisons notre truc pour nous », a-t-il ajouté, détaillant leur cérémonie intime, mais personnelle.

Depuis le premier jour, il est clair que Costabile a toujours été aux côtés de sa femme et l’aidera sans aucun doute à guérir à travers cette période difficile.

Nos plus sincères condoléances à Christina Perri et Paul Costabile pendant cette période difficile.

