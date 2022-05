Florence Pugh répond aux rumeurs d’amour avec Will Poulter

CÉLÉBRITÉS

L’actrice de Black Widow n’a pas hésité à répondre sur son lien avec la nouvelle figurine des Gardiens de la Galaxie. Les protagonistes de Midsommar sont-ils plus que des amis ?

© GettyFlorence Pugh et Will Poulter sont-ils en couple ?

Les internautes des réseaux sociaux sont devenus fous ce week-end avec les images sur la plage de Florence Poug Oui Poulter. Est-ce que les acteurs étaient chargés de jouer milieu de l’été -le film d’horreur disponible sur Netflix- et tout semble indiquer qu’ils pourraient se revoir à l’écran à l’occasion de la Univers cinématographique Marvel. Mais juste au moment où les rumeurs de romance montaient en flèche, l’interprète pris soin de démentir le lien Sur Instagram.

Florence Pugh a récemment rejoint la franchise de super-héros avec Veuve noiredans la peau de Elena Belova. De son côté, Will Poulter a été le grand élu pour donner vie à sorcier adam dans la prochaine tranche gardiens de la Galaxie. Tous ces points communs ont rendu les photos virales à la vitesse de la lumière et éveillé les soupçons qu’en réalité, ils sont bien plus que des amis.

l’actrice de Ne t’inquiète pas chérie, qui a l’habitude de répondre aux critiques via son profil Instagram vérifié, n’a pas tardé à faire écho à ce qui se passait. « Bon ça devient un peu ridicule», a-t-il commencé par raconter à ses followers. Sans plus tarder, il écrit : «Non, Will Poulter et moi ne sortons pas ensemble. Nous sommes tous les deux allés à la plage avec nos amis, qui étaient à un demi-mètre de nous sur chaque photo”.

De cette façon, l’actrice a poursuivi dans sa déclaration: « Ils ont été soigneusement recadrés à partir des photos pour le faire paraître autrement. Vous pouvez littéralement voir mon meilleur ami dans le coin de nombreuses images et les bras d’Archie à ses côtés. Je comprends que la nature de ce travail est que parfois les paparazzi détruisent complètement votre vie privée, mais créer ces choses fait en fait plus de mal que de bien.”.

Après avoir partagé des images qui prouvent qu’il s’agissait d’un voyage entre amis sur l’île d’Ibiza, l’actrice a invité ses followers à réfléchir une nouvelle fois sur les avis sur les réseaux sociaux. Et c’est que Florence Pugh a été critiquée à plusieurs reprises pour sa romance avec l’acteur Zach Braff, puisqu’il a 20 ans de plus. En ce sens, la figure du MCU ne laisse aucun doute sur sa situation sentimentale.

