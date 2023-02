« All the Times We Fall in Love » aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux” (initialement intitulé Meet Cute), Série Netflix espagnole Réalisé par Mateo Gil (« Midas’ Favorites »), Carlota Pereda (« Cerdita »), Bàrbara Farré (« Selftape ») et Ginesta Guindal (« Élite »), il n’est sorti que le 14 février 2023, mais les utilisateurs du la plate-forme de streaming populaire demande déjà un deuxième versement.

La comédie romantique créée par Carlos Montero a commencé à tourner fin 2021 et met en vedette Georgina Amorós, Franco Masini, Albert Salazar, Carlos González, Blanca Martínez et Roser Vilajosana.

« Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux» se déroule en septembre 2003 et suit Irene (Georgina Amorós) qui arrive à Madrid avec l’envie de conquérir le monde et de devenir réalisatrice. Là, il rencontre ses meilleurs amis et aussi Julio (Franco Masini), qui serait le protagoniste parfait pour ses films et aussi pour sa vie. Mais la vie a toujours d’autres plans. Ensuite, y aura-t-il une deuxième saison?

« TOUTES LES FOIS QU’ON TOMBE AMOUREUX », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série espagnolemais comme on le voit dans le dernier chapitre, l’histoire d’Irene et Julio se poursuivra dans un nouveau lot d’épisodes.

A la fin de la première saison de « Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux », Irene prépare son mariage avec Fernando, avançant même la date de son mariage de peur de changer d’avis après le retour de Julio dans sa vie. Elle a tellement peur de ses sentiments pour Julio qu’elle refuse de voir le court métrage qu’il a réalisé car elle sent que cela pourrait la faire courir dans ses bras.

Sans imaginer que le mariage a été avancé, Julio cherche Irène pour lui dire qu’on lui a proposé un rôle dans l’adaptation cinématographique de « El viento de Oriente », le livre préféré du personnage de Georgina Amorós, et que sa seule condition pour accepter le projet est qu’elle est la réalisatrice.

Irene acceptera-t-elle la proposition de Julio ou épousera-t-elle Fernando ? Comment réagiront-ils en apprenant la décision du cinéaste ? Autant de questions auxquelles une deuxième saison de « All the Times We Fall in Love » devrait répondre.