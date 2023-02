Ishana Night Shyamalan fera ses débuts en tant que réalisatrice avec The Watchers

Ishana Nuit Shyamalan est sur le point de faire ses débuts en tant que réalisatrice sur grand écran à travers le long métrage Les Veilleurs. Le film adapté du roman d’AM Shine sera produit par New Line. Le Hollywood Reporter rapporte que le film devrait commencer à tourner plus tard cette année et devrait sortir en salles le 7 juin 2024. Ishana Night Shyamalan est la fille du célèbre cinéaste M. Night Shyamalan, connu pour ses intrigues surnaturelles et sa tournure. terminaisons.





Ishana, diplômée de la Tisch School of the Arts de NYU, devrait à la fois écrire et réaliser Les Veilleurs. La scénariste-réalisatrice a fait des vagues sur le petit écran avec son travail de réalisatrice pour la série Apple TV+ Serviteur. Les travaux antérieurs d’Ishana Night Shyamalan incluent un court métrage de 2019 Paradisvidéoclip de Clarté et Monsieur Incroyable de Saleka, et quelques épisodes de Serviteur. M. Night Shyamalan et Ashwin Rajan produiront le film via leur société de production Blinding Edge Pictures, en partenariat avec New Line.

Les Veilleurs raconte l’histoire d’une artiste de 28 ans nommée Mina. Elle se retrouve coincée dans une immense forêt vierge située dans la partie reculée et sinistre de l’ouest de l’Irlande. Lorsqu’elle a enfin trouvé un endroit où s’abriter, elle a rencontré trois inconnus qui sont également bloqués. Inconscients du fait qu’ils seront piégés, les quatre ont décidé de passer la nuit à l’intérieur de cet abri. Bientôt, ils se retrouvent dans une pièce pleine de verre avec une lumière électrique qui s’allume à la tombée de la nuit. Ils se rendront vite compte qu’ils sont surveillés par des créatures mystérieuses.





M. Night Shyamalan a déjà fait allusion au premier long métrage de sa fille en tant que réalisateur

Lorsque M. Night Shyamalan faisait la promotion de son dernier film, Frappez à la cabine, on lui a posé plusieurs questions sur son travail et ses projets futurs. Comme il est bien connu qu’Ishana a dirigé Serviteur créé par M. Night Shyamalan, The Hollywood Reporter a interrogé le célèbre réalisateur sur les débuts d’Ishana sur grand écran.

Interrogé sur le premier long métrage d’Ishana, il a répondu avec enthousiasme : « Cette année ! Elle est en train d’écrire. En fait, je lui parlais justement hier soir. Je me disais : « Où est le nouveau brouillon ? Allons-y ! » Et elle a dit: « Je dois juste travailler sur une scène. » Et je me suis dit: « J’ai besoin de l’avoir à ce moment-là. » Donc, nous sommes déjà partout. »