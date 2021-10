À travers ma fenêtre : première bande-annonce et date de sortie de l’adaptation du roman sur Netflix

HAPPYSHOPPING La fenetre de l'ecran a mailles peut etre prolongee brosse de nettoyage FTH032 bleu

La description: Vous pouvez nettoyer les écrans sans les sortir du cadre. La brosse de fenêtre est de première qualité PP et le tissu, ce qui a une absorption d'eau plus forte et puissante capacité de nettoyage. La raclette de nettoyage est très approprié pour le nettoyage quotidien, dépoussiérage, nettoyage de la voiture et tout type de travaux de nettoyage. Traits: [Utile] Il suffit de presser et essuyer, laisser la brosse faire le travail, et sans effort la graisse, les résidus de savon ou de marques. [Réutilisable] La matière est réutilisable, donc rincer et suspendre pour sécher lorsque vous avez terminé il est incroyablement abordable à long terme. [Gain d'espace] La brushtail fenêtre a une conception de trou de suspension, et l'objet suspendu ne pas occuper l'espace. [Matériaux de première qualité] La poignée est faite de faire de haute qualité PP, qui est durable et antidérapante vous sentez à l'aise. [Multipurpose] Vous pouvez rapidement les surfaces de poussière sur un