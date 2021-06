Avec leur corps large et musclé, les chiens tels que les rottweilers et les pit-bulls, en particulier ceux qui sont entraînés à agir de manière menaçante, peuvent sembler les plus effrayants de leur espèce. Mais les preuves montrent que les plus petites chiens peuvent en fait être plus agressifs que bon nombre de leurs homologues surdimensionnés.

Alors pourquoi les petits chiens sont-ils si féroces ?

Tout d’abord, il est important de définir ce qui compte comme minuscule pour un chien. « Les petits chiens de moins de 20 livres [9 kilograms] ont tendance à être plus réactifs », a déclaré James Serpell, directeur du Center for the Interaction of Animals and Society à l’École de médecine vétérinaire de l’Université de Pennsylvanie. Par exemple, les teckels, les chihuahuas et les terriers Jack Russell sont les plus susceptibles de tenter de morsure, selon une étude de 2008 dans le journal Sciences appliquées du comportement animal qui a interrogé les propriétaires de plus de 30 races de chiens. Les autres comportements agressifs observés chez les petits chiens comprennent les grognements, les grognements et les coups de fente. Il y a quelques théories pour expliquer pourquoi c’est le cas.

La petite taille peut rendre les chiens plus craintifs et ils peuvent se déchaîner en état de légitime défense, a déclaré Serpell. Les petites races peuvent être plus susceptibles de réagir de manière défensive, car elles ont plus à craindre.

Alternativement, la réactivité des petits chiens pourrait être le résultat du comportement de leurs propriétaires. « Les propriétaires ont tendance à infantiliser les petites races de chiens et à les considérer comme des nourrissons sans défense », a déclaré Serpell à 45Secondes.fr. Les propriétaires d’animaux peuvent être trop protecteurs envers les petites races, de sorte qu’ils peuvent ne pas les socialiser ou leur apprendre à réagir correctement aux situations stressantes.

L’agression pourrait également être cuite dans les chiots évolution . « Si vous êtes attaqué par un Chihuahua, les conséquences sont évidemment beaucoup moins importantes que si vous êtes attaqué par un Dogue Allemand ou un husky sibérien », a déclaré Serpell. En d’autres termes, au cours des millénaires, les humains n’ont peut-être pas pris la peine d’engendrer des comportements agressifs chez de petits chiens, car les conséquences n’étaient pas aussi graves que celles d’être attaqués par des chiens de grande taille.

Cette dernière théorie est étayée par des études qui ont trouvé une lien entre comportement agressif et gène du facteur de croissance qui rend les petits chiens petits. L’association pourrait être une coïncidence, mais la recherche a montré que les petits chiens ne sont pas seulement plus extrêmes dans leurs comportements liés à l’agression ; Par rapport aux gros chiens, les petits chiens ont tendance à avoir une anxiété de séparation plus sévère, aboient généralement plus et sont plus susceptibles d’uriner dans la maison, a déclaré Serpell. Cela donne du crédit à la théorie selon laquelle la génétique joue un rôle dans le comportement extrême des petits chiens.

Les scientifiques ne savent pas exactement laquelle des théories est correcte car ils n’ont pas encore étudié la racine du comportement féroce des petits chiens, a déclaré Serpell. Toutes les théories pourraient potentiellement jouer un rôle.

Certaines petites races font exception à la règle. Un exemple est le Coton de Tuléar, également connu sous le nom de Chien Royal de Madagascar. Ce chien est petit, blanc et moelleux, semblable à un bichon frisé.

« Pour une raison quelconque, cette race semble avoir un comportement assez modéré dans tous les domaines, mais elle a également toutes sortes de problèmes médicaux », a déclaré Serpell. « On ne sait pas si c’est parce qu’ils manquent peut-être de critiques génétique facteur. Ou cela pourrait être lié au fait qu’ils sont simplement plus en mauvaise santé et moins physiquement capables de réagir fortement. »

Certains comportements agressifs peuvent être traités en toute sécurité tout en vivant avec le chien, mais un dresseur de chiens professionnel devrait être celui qui travaillera à corriger le comportement, selon Veterinary Centers of America (VCA), un système d’hôpitaux pour animaux.

La taille du corps n’est peut-être pas le seul attribut des petits chiens associé à l’agressivité. Une taille inférieure à elle seule est associée à des traits indésirables dans certaines races, selon une étude de 2013 dans le journal PLOS Un . Par exemple, les races de chiens avec des pattes plus courtes sont plus susceptibles d’avoir peur des chiens inconnus et d’avoir une agression dirigée par le propriétaire. On ne sait pas pourquoi c’est le cas, mais c’est peut-être quelque chose à garder à l’esprit lorsque vous cherchez votre prochain animal de compagnie.

